丹妮婊姐再批波音737爛！　痛罵兩年不嫌煩：全球銷毀該砸光

記者王靖淳／綜合報導

南韓濟州航空29日上午發生重大空難，疑在準備降落時遇鳥擊，導致失控撞上跑道盡頭圍牆，隨即爆炸起火，機上僅2人生還。為此，YouTuber丹妮婊姐事後在IG限動發文談論此事，表示自己罵了波音兩年，仍不厭其煩向大家宣導，「這系列飛機真的可以全球銷毀，爛中之爛，應該每一台都要砸爛，應該說這整家公司的飛機都該砸光。」

▲丹妮婊姐。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐在IG限動分享一位粉絲的留言，感謝她在podcast中的安全宣導。對方表示自己下週將飛往日本，因為聽了丹妮婊姐的建議，選擇放棄早班波音班機，改搭下午的空巴航班，同時更坦言，「晚點出發不要緊，命留好可以再去好幾百次！」更稱丹妮婊姐是守護天使。

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▲丹妮婊姐發文討論波音。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐直言，自己罵了波音737兩年，用語毫不留情，她形容這款機型是「爛中之爛」，甚至認為應該全球銷毀所有波音737。她表示，對波音公司的批評並非跟風，而是源於兩年前看了一部名為《墜 波音大調查》的紀錄片後，深感震撼，「這麼大的事情，為何我完全不知道！」丹妮婊姐透露，從那時起她開始每週在podcast中宣導飛行安全，強調這些問題涉及合法全球殺人。

▲丹妮婊姐發文討論波音。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐坦言，當時很少人理解她的說法，甚至不知道波音與空巴的區別。然而，這部紀錄片給了她深刻的啟發，並讓她持續警示觀眾關注航空安全問題，「很感恩拍很多有意義的紀錄片，我很多人生領悟都在紀錄片中得到。」她也希望透過自身影響力，喚起更多人對航空安全的重視。

▲丹妮婊姐吐槽波音737應該全球銷毀。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）