KBS藝能／《超人回來了》得獎啦　「9小孩一起上台」場面失控！

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度的「KBS藝能大賞」去年因罷工事件影響停辦一年，22日捲土重來舉行。今年度人氣賞頒給親子實境節目《超人回來了》的「孩子們」，節目中的爸爸們李東國、高志溶、朴柱昊、奉太奎和Sam Hammington帶著9個小孩上台，場面一度失控。

▲《超人回來了》「孩子們」拿到KBS藝能大賞人氣賞。（圖／翻攝自KBS）

《超人回來了》是一檔親子真人秀，節目中爸爸會在沒有媽媽的情況下獨力照顧孩子48小時，笑料百出又溫馨的情節吸引了不少忠實觀眾。節目班底中的孩子幾乎全數出席，僅有Sam Hammington的次子本特利，奉太奎長女奉本雨，以及朴柱昊長子朴建厚，因為年紀太小不便出席。

▲《超人回來了》愛笑的高昇材和淡定的李時安形成對比。（圖／翻攝自KBS）

在宣布《超人回來了》的「孩子們」得到人氣獎後，包括高昇材、李在詩、李在雅、李雪雅、李秀雅、李時安、威廉、奉時河、朴娜恩等9個孩子全都一起上台，只見爸爸們一邊要控制孩子不要亂跑，一邊還要他們致感謝詞，場面瞬間變得溫馨又失控。

▲高昇材的感言讓台下露出「姨母微笑」。（圖／翻攝自KBS）

愛笑的高昇材一樣以笑容擄獲觀眾的心，而一向淡定的「大發」李時安也不改本性，滿臉酷樣向觀眾表示：「謝謝。」威廉和朴娜恩兩名混血兒則是活潑的在台上跑來跑去，讓台下全都露出「姨母微笑」。

▲《超人回來了》「孩子們」拿到KBS藝能大賞人氣賞。（圖／翻攝自KBS）