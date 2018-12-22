孫協志告白安室奈美惠　喊話女神「想當她小孩的爸爸」

記者林彥君／台北報導

40歲的孫協志今（22日）舉辦「守候，一光年」個人音樂會，會場擠滿500粉絲，他賣萌比出招財貓手勢加碼即興唱《學貓叫》，還找台下的夏宇童唱，全場超嗨，讓他疑惑的問：「唱這個歌你們也OK喔？表演要穿貓裝嗎？主唱扮成貓可以嗎？」沒想到全場粉絲喊：「可以！」他害羞說：「我考慮一下！」

▲孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

孫協志再加碼演唱漫畫《灌籃高手》主題曲《直到世界的盡頭》後，演唱安室奈美惠的《Never End》，他表示，從1995年出道就喜歡安室奈美惠，把安室當成他在演藝路上一起努力的對象，他表示對於安室的急流勇退，讓他當下嚇到措手不及，也慶幸有機會專訪安室，他開玩笑說：「不管她年紀多大，都永遠是我的女神，即便她的小孩已經是大學了，我還是想要成為他小孩的爸爸！」

▲孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

他在音樂會上突然感嘆「世代交替」，逐漸不被年輕觀眾認識，但在他和王仁甫、許孟哲主持《飢餓遊戲》後，他的學生粉絲變多了，「這種機運我等6年，在這之前我怎麼努力都達不到目標，在6年後我跟飢餓主謀相遇，跟兄弟並肩作戰，尤其小學生看到王仁甫特別開心，他們都叫他王仁『埔』。」王仁甫雖未到場，仍多次被他Cue到，他認為王仁甫體型幸福肥，「看到以前照片，胖很多！」

除演唱他的音樂啟蒙偶像張學友的《人在雨中》外，他一連帶來《守候》、《一光年》和《守候，一光年》，他談及他過去遇到很多困難，但仍在困難中堅強走過並接受，他表示在《很確定》這首歌中呈現出他的心境，也希望粉絲用「品味男人的心境」來聽他唱這首歌。

▲孫協志在音樂會上分享和安室合照。（圖／記者林彥君攝）

感性的他說人生走過了一大半，經歷了婚姻、工作等很多的低潮期，「但每一次挫折我都不吝嗇和大家分享，就如同今晚的音樂會，也是自己一個新的開始，是我新的人生和音樂風格的起點。」他為準備音樂會熬夜彩排，也讓粉絲擔心他的身體健康，他強調真的是因為時間擠不出來，不忘調侃一旁的音樂老師：「明年可不可以早一點練習？」

▲孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）