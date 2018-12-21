林宥嘉超暖給選手建議　讓蕭敬騰融化告白：好愛你喔！

記者林彥君／台北報導

超強選秀節目《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手打散分成三組《野泰美》、《叢林鐵支》、《瘋狂咬人狗》，各自規劃能展現團隊合作的演出，四輪表演之後，積分最低的一組將面臨敗部復活的人氣選手抽籤PK。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲葉柔和張聖子。（圖／ETtoday）

《野泰美》須接受PK，隊伍中除Gail和張孟權沒被抽到不用被PK外，隊伍其他人要和回歸舞台選手PK，張家瑋抽中許淨淳，張聖子抽到葉柔，莫依對上林茉曦，嘪瑋鵬抽中他最不想抽到的吳東翰，方筠婷抽到巫詠歡，AG陳妤安抽中李佳歡。

葉柔經過許淨淳被淘汰情緒低落，在台上演唱《Shape of you》表現不受影響，無懈可擊，張聖子演唱《空心》，蕭敬騰認為張聖子對抒情歌拿捏的很好，他也讚葉柔在台上很有天賦「整個人活起來，把一切不好事都拋腦後」，徐佳瑩則說：「葉柔在短時間把情緒丟很遠，這是專業的歌手才有辦法辦到。」最後葉柔以3票獲勝。

▲林茉曦和莫依。（圖／ETtoday）

莫依對上林茉曦，莫依以《薇多莉亞的秘密》PK林茉曦的《帥到分手》，蕭敬騰聽完後兩人演唱後表示，莫依的聲音有點分岔，在演唱時沒有改變，林茉曦因聲音沙啞，她找隊友林孟辰幫忙合音，沙啞嗓音反而唱出不同味道，林茉曦以3票獲勝。

嘪瑋鵬演唱《十萬毫升淚水》PK吳東翰，而吳東翰以《不愛我就拉倒》迎戰，場邊學員高喊「戰神」幫他加油，讓吳東翰很感動，嘪瑋鵬因支氣管發炎一個禮拜聲音不穩定，最後吳東翰3票獲勝晉級。

方筠婷以《飄著》對上巫詠歡《Lost Stars》，蕭敬騰自認愛講評但又怕選手傷心，他認為，方筠婷在唱副歌時讓他分心，巫詠歡演唱自然讓他很喜歡。最後巫詠歡獲得3票晉級，林宥嘉建議巫詠歡多累積舞台經驗，把魅力散發出來，也鼓勵方筠婷加油，一席話讓蕭敬騰說：「宥嘉爸爸總是給人很多希望，好愛你喔！」

▲巫詠歡和方筠婷。（圖／ETtoday）

AG陳妤安先是拉大提琴加上旁邊的小提琴陣仗讓李佳歡好緊張，蕭敬騰表示，陳妤安樂器能力好，但聲音不穩定，建議多累積經驗，他認為李佳歡表現完美很到位，徐佳瑩說：「佳歡讓我忘記我在哪裡，我被你的歌聲帶走。」最後李佳歡以3票獲勝。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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