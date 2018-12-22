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孫協志「5年個人名義攻蛋」嘉賓是台下的「他」全場嗨

記者林彥君／台北報導

孫協志今（22日）舉辦「守候，一光年」個人音樂會，音樂會擠滿500人，一開始孫協志以6首經典神曲結合歌曲《心事〉、《1Just Play my guitar》、《愛情漫遊》、《白色花漾》、《有你在身邊》和《守候，一光年》的組曲開場，圈內好友小刀、郭彥均、瑪麗亞、李明川、夏宇童、田舞陽和撒基努等到場力挺。

▲▼孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

他在1994年參加歌唱比賽後出道，他希望藉由音樂會，帶領粉絲從1995年的時光隧道開回現在，他請現場在1995年開始支持他的人舉手，接著又問：「還沒出生的請舉手？」沒想到台下一堆人舉手，讓他不禁好奇什麼時候開始認識他的，沒想到台下的李明川大喊：「上輩子！」

▲▼孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼孫協志「守候，一光年」個人音樂會,小刀彭康育。（圖／記者李毓康攝）

▲孫協志「守候，一光年」個人音樂會，小刀彭康育到場力挺。（圖／記者李毓康攝）

天團5566明年2月站上台北小巨蛋，孫協志發願：「5年內要用個人名義拚上小巨蛋，不是56名義」，若他有機會個人攻蛋，他也邀請台下的小刀要擔任他的演唱會嘉賓。他在音樂會開始半小時，發現粉絲愛聽他停下來聊天，勝過聽他唱歌，他表示，會因此考慮辦一場聊天會，他笑說：「人數過多，我就去參選！好不好？」

▲▼孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲孫協志「守候，一光年」個人音樂會。（圖／記者李毓康攝）

在演唱中他錯認加油團中的郭彥均是撒基努，讓郭彥均尷尬到不行，郭彥均表示為了看「天王演唱會」，還請老婆幫忙帶小孩，孫協志則說聽到很感動，笑說：「音樂會現場竟然邀請房地產大亨！」讓郭彥均趕緊閃躲，求說：「不要再跟我互動了！」但孫協志走回台上又補槍，「他真的很有錢！」

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