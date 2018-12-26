劉雨柔5星飯店辦婚宴結帳「傻爆眼」：賓客單點牛肉麵

記者林彥君／台北報導

31歲的劉雨柔去年和職業格鬥選手黃育仁登記結婚後，今年6月補辦婚宴，她日前上《上班這黨事》，分享結婚的籌備經驗。劉雨柔的婚宴辦在5星級飯店，因講究菜色，她還把飯店原本準備的菜色全換過，沒想到竟然有賓客私下另外單點，她無奈說：「我要付錢的時候，帳單列出來，我整個傻爆眼！」

▲ 劉雨柔和老公黃育仁。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

她表示，在送完賓客要結帳時，發現帳單中多了可樂，但她認為可能是小孩想喝，所以沒關係，但她辦的是晚宴，帳單竟然多了黑咖啡2杯、牛肉麵1碗和鱔魚麵1碗，讓她非常不解，也因為沒有註記加點的桌次，她一直不知道是誰點的，她說：「我辦在五星級飯店，那個菜都是500、800，一碗麵超級貴，我付錢時抓不到兇手。」不過一旁的舒子晨承認，咖啡是她點的。

▲劉雨柔（中）日前上節目分享婚禮經驗。（圖／翻攝自YouTube／上班這檔事）

▲舒子晨表示咖啡其實是她點的。（圖／翻攝自YouTube／上班這檔事）

劉雨柔和老公在登記結婚時已有對戒，但她很在意婚宴上要有正式對戒，但她的老公認為只是為了交換戒指的環節沒有必要，提議婚戒「用租的」就好，讓劉雨柔當下無法接受，「我沒有要求要買多大的鑽戒才要嫁給你，隨便買普通對戒也很OK，但是不能用借的，我就跟他翻臉這件事。」

▲劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／上班這檔事）

舒子晨聽到戒指用租無法接受，直喊：「不行，婚禮只有一次！」她認為戒指是婚禮中最重要的元素，女方都會很在意，但她也開玩笑說：「婚禮一生Maybe兩次，沒有啦！一次而已耶！」劉雨柔表示，事後她的老公後來有私下問意見被朋友罵，之後隔1、2周老公就問她想要什麼款式的戒指，帶她去挑，讓她能在婚宴上交換對戒。