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HowHow野餐「吃迴轉壽司」苦笑：為台灣的經濟感到堪憂

記者林彥君／台北報導
網紅HowHow在網路上貼出最新影片，他提著大包小包，表示要帶員工去員工旅遊，結果竟然是去大湖公園野餐「吃迴轉壽司」。他在拍片時很多路人經過，心想路人一定會覺得他們平日中午竟然不用上班，還跑來公園野餐，他笑說：「在這邊吃迴轉壽司，為台灣的經濟感到堪憂！」

▲▼HowHow。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

▲HowHow。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

他準備玩具軌道和小火車，將盤子固定在小火車上方，在小火車啟動時就像迴轉壽司盤，他的搭檔藍亦明化身「出師2小時」的壽司店師傅，手忙腳亂不斷趕進度做壽司，反觀HowHow相當享受，邊吃邊大喊：「好舒服！」藍亦明越做越熟練，更使出「三手」壽司，讓HowHow笑說：「師傅，這是三X啦！」

▲▼HowHow。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

▲▼HowHow。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

▲▼HowHow。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

HowHow透露，為了買到壽司用鮭魚，還到日本料理突擊，不過吃了幾貫壽司，他不禁抱怨：「師傅，有沒有除了鮭魚壽司以外的壽司啊？」沒想到反被藍亦明吐槽：「你沒買啊！」藍亦明在鏡頭前趁勢問HowHow有沒有員工旅遊，HowHow心虛表示：「有在籌備了，有在籌備！」助理小妹也逼問，不是說好一個月有一次員工聚餐，HowHow尷尬指壽司說：「這個就是！」

網友看完影片，不禁讚藍亦明「亦明驚人﻿」是多功能的員工，有網友說：「亦明開始被Howhow同化了 逐漸開始各式扮演」、「當你的員工比711店員還要多功能」、「藍亦明愈看愈像陳其邁﻿」、怎麼還是充滿孤獨的味道，明明就兩個人」，也有網友看完餓了說：「跪求那塊生食級鮭魚哪裡買的到？」

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