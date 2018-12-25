吳宗憲兒將復出　鳥卦師算出鹿希派「大紅大紫關鍵」

記者林彥君／台北報導

吳宗憲的兒子吳睿軒（鹿希派）日前因「炸市府」玩笑引起風波，吳宗憲當時更在記者會中宣布兒子退出演藝圈，不過吳宗憲將和鹿希派上《2019超級巨星紅白藝能大賞》登小巨蛋，這也是鹿希派9月回到美國波士頓伯克利音樂學院就讀後，相隔4個月復出，對此鳥掛師王馨怡以「井卦」幫鹿希派算未來運勢。

▲吳宗憲和鹿希派。（圖／翻攝自Facebook／鹿希派）

王馨怡算出鹿希派的代表字是「井」——期待一口解渴井，而井的形體靜止而不能隨意移動，取之不竭，寸之不盈，表示水源要充足，不致枯竭，她形容水要用瓶子裝，看似要將水打上來，結果沒成功，需要時間磨練。她表示，若鹿希派未來演藝之路要如爸爸一樣大紅大紫，短時間不可能，「做事要安守本份，可保平安，躁急利招壞運，目前沒有什麼功能，知己好友少，不受重用，需要大大的充實自己，大力整修，可以好好利用，以後大家都會有好處。」

▲ 鹿希派和吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／超級巨星紅白藝能大賞）

對於吳宗憲和鹿希派將在節目上合體，吳宗憲經紀人表示：「台視高層長官，近年都陸續有來邀約，憲哥檔期真的都配合不了，今年紅白是10周年特別企劃，實在是盛情難卻，但憲哥近期行程滿檔，如果衣食父母(觀眾)們，對這個組合有所期待，我們會盡力安排看看，謝謝。」

台視表示，因為明年是《紅白》10周年，希望憲哥和兒子的不同音樂曲風能跨界合作，及父子在節目中團圓的概念，邀請吳宗憲和鹿希派一起演出，因為憲哥忙，節目部拜託憲哥3個月，憲哥才答應。

▲▼王馨怡幫鹿希派算運勢。（圖／王馨怡提供）