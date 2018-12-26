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王俐人分手男友曝從沒激情過　「他慢如壞掉的火車」

記者林彥君／台北報導

王俐人今（26日）上東風衛視《單身行不行》，在錄影前談到前一段戀情，王俐人和前男友是認識10幾年的朋友，彼此太熟交往時反而少了情侶間的曖昧感，「我們認識10幾年，從來沒有激情過。」原本以結婚為前提交往，但交往8個月因個性不合分手，她不覺得可惜，「不對的人，若在一起，以後還是悲劇。」

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

她本來以為個性可以互補，「但是我的個性急，太快，他跟不上，完全沒辦法達到平衡點。」她和前男友曾一起開私廚，她是急性子，講話直來直往，但男方動作慢，因此常有衝突，連朋友也看出兩人的個性差異，「我會覺得他怎麼像壞掉的火車一樣這麼慢。」

▲▼王俐人在錄影前分享過去戀情。（圖／記者林彥君攝）

▲王俐人在錄影前分享過去戀情。（圖／記者林彥君攝）

兩人交往時，她曾多次表達想分手的想法，跟男方說：「我們不適合，是不同路的人。」但男方仍幫她辦聚會，找來她的朋友聚餐，她透露在聚會後她又再次提分手，才中斷兩人關係，「那次聚餐完結束，又再面對面講，回到家再傳簡訊確認一次。」

王俐人在感情中常有主見，在休假時想放鬆，讓男方決定去夜市要吃什麼，兩人站在馬路上，男方不斷說「你選」，讓她很無奈。她透露若男方休假在家，會躺在沙發上休息，若她沒有跟他說要出去，可能整天都會躺在沙發上，等到晚上才出去吃飯，她認為對方工作辛苦，所以不會特別強迫一定要出去玩，她說：「我不想要被覺得我很難搞，母老虎妳知道嗎？」

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

她喜歡品味生活，近期投資酒窖和酒吧，她是酒窖的小股東，也負責酒窖的活動部門，籌劃餐酒活動。她合夥投資調酒吧至少200萬元，有時候她也會幫忙調酒，她表示已讓自己沉澱好去接受新戀情，但最近忙工作沒時間認識新對象。

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