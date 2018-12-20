吳奇隆：婚姻要用心和時間經營！　各種「寵妻小事」讓女人超羨慕

記者李湘文／綜合報導

藝人吳奇隆、劉詩詩結婚3年，今（20日）終於宣布好消息，證實家裡要添小baby啦！吳奇隆日前被目擊帶老婆外出，在對方上車時小心伸手護著，這才使劉詩詩懷孕消息不逕而走；事實上，他平時就總是細心呵護老婆，早以「寵妻」出了名。

▲吳奇隆平時就寵劉詩詩出了名。（圖／取自吳奇隆微博、劉詩詩微博）

吳奇隆跟劉詩詩交往、結婚以來，雖然低調不張揚，但總給老婆最好的，當初娶回對方時，還特地花半年時間打造5.52克拉心型鑽戒，並邀請超過300位親友到峇里島參加婚宴，光是婚紗、婚戒、婚禮就花了上千萬。他當時還說，一場最完美的婚禮就是「缺什麼都可以，不能缺這個人」，甜翻一票人。

▲吳奇隆、劉詩詩3年前浪漫完婚。（圖／de beers提供）

劉詩詩曾經公開談婚後生活，透露雖然夫妻倆工作都很多，但「家人就是要在一起的，再忙也要吃一頓飯。」他們2人會在家一起吃飯，至於做什麼菜就看冰箱裡有什麼。她幸福表示：「有他（吳奇隆）在，不怕沒好吃的。」大方誇讚老公下廚的手藝，也流露夫妻間平凡簡單的幸福。

▲吳奇隆總是一個人負責推所有行李。（圖／CFP）

事實上，吳奇隆自己也曾說過，平常在家就會幫忙做家事，也會親自為老婆下廚。被問到經營婚姻最大的秘訣，吳奇隆表示：「婚姻需要用心經營，用時間經營，這樣才能找到自己的靈魂伴侶。」夫妻倆婚後常一起在機場被目擊，而他總是替劉詩詩承擔所有行李，小小的舉動就透露對老婆的照顧。

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