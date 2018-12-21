玖壹壹上街頭搏感情！快來捕獲「RUN新聞」耶誕交換禮物

娛樂中心／綜合報導

一年一度的耶誕節又到了！本周《星光雲！RUN新聞》播出當天正是12/24耶誕夜，《RUN新聞》將帶著主持人KID、熊熊與"鄉下來的"大來賓玖壹壹到新北耶誕城跟粉絲交換禮物"搏感情"！只要12/24下午5點，準時到板橋站前廣場尋找我們的身影，就有機會與玖壹壹交換禮物過耶誕！

▲玖壹壹。（圖／記者張一中攝）

玖壹壹在12月發行第四張全新創作大碟《搏感情》， 強調「真心唱乎你聽 懇請大家支持」，每一首歌都是他們要說的話，如同政見理念一般，未來將帶著這些歌曲心血到各個城市、大小舞台表演，與現場粉絲締造更美好的回憶與感情，健志感性總結4張專輯：「第一張代表勇氣、第二張代表毅力、第三張為了自己、第四張為了every body。」獻給所有粉絲。

▲新北耶誕城。（圖／新北觀光局提供）

適逢玖壹壹新專輯發行的12月，玖壹壹特別在耶誕節走向街頭，將在台北最有耶誕氣息的新北耶誕城跟路人網友交換禮物啦！只要你在12/24下午5點，到板橋站前廣場-新北耶誕城幻彩星系區找到我們的身影，就有機會拿出你身上的任何東西跟玖壹壹本人交換禮物！！

如果你不在現場，也歡迎鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團或App，12/24下午5點《星光雲！RUN新聞》全程直播，歡迎大家跟我們一起線上過耶誕節~~