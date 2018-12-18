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洋蔥追回5年舊愛！　密籌明年成婚「玖壹壹第一個脫單」

圖文／鏡週刊

玖壹壹8日在台北小巨蛋舉辦「臺玖線 一票玩到底」演唱會，吸引13,000名歌迷朝聖，3人在台上滿場跑，絲毫看不出前一晚總彩排後，玖壹壹仍渾身是勁與好友大根聚餐到大半夜才散攤。其中，瘦身14公斤的洋蔥更帶著交往5年的女友黃怡萱同行，據悉，兩人去年復合，近期已有成家打算，並準備在明年成為該團第一個脫單的團員。

 
洋蔥（右）與交往5年的女友黃怡萱（左）傳出好事將近，洋蔥希望能早一點當爸。（翻攝自洋蔥IG）

玖壹壹二度登台北小巨蛋開唱，3人提早5天北上準備，與洋蔥交往5年的女友黃怡萱也愛相隨。演唱會總彩排後，玖壹壹與工作人員到大囍門布朗所開設的「一氣水產」吃飯，與3人交好、之前曾被本刊直擊在台北市東區錢櫃打架的大根，自然不會缺席玖壹壹的飯局。

　

開唱沒在怕　半夜揪團

有別於其他歌手在演唱會前一天，都會好好休息，玖壹壹則毫無忌諱，選擇外出吃飯，一群人在飯局中有說有笑，酒酣耳熱之際，春風還不時將手搭在一旁的黃衣女肩上，而洋蔥女友黃怡萱與春風、健志也相當熟稔，還和春風在路旁聊天。

12月8日00：28，今年27歲的玖壹壹洋蔥（右）與交往5年的女友黃怡萱（左），兩人計畫明年成家。

12月8日01：26，春風（右）與洋蔥女友（前）黃怡萱相當熟稔。

12月8日01：35，酒足飯飽後，玖壹壹成員們乖乖搭上保母車，回飯店休息。

今年27歲的洋蔥與黃怡萱交往5年，兩人曾因對未來沒共識而分手，情海浮沉一陣子後，雙方仍視彼此為「對的人」而復合。雖然演唱會慶功宴上，洋蔥對外表示，想多賺一點錢再考慮成家生子。但據悉，洋蔥曾向經紀人透露想早點成家，不想與小孩子的年齡差距過大，已在思考如何求婚，只要女友點頭，明年就能脫離單身狗行列，春風與健志也相當贊成洋蔥早點結婚。

　

工作接不完　年收千萬

為了開演唱會，洋蔥從86公斤瘦到72公斤，每天都去健身房報到，他的瘦身食譜是水煮餐，少吃澱粉，結果讓他變得更加有型。只是如此努力健身，他在演唱會上掀上衣，露出的並非肌肉，而是一件腹肌T恤，引起全場大笑。而女友還希望洋蔥能夠胖回來，只因看不習慣變瘦的他。

玖壹壹12月8日二度進攻台北小巨蛋，現場湧進1萬3,000名歌迷，3人精力旺盛全場跑。

玖壹壹近期推出第4張專輯《搏感情》，唱出出道10年以來的心路歷程。（翻攝自春風IG）

成軍9年的玖壹壹，以台式嘻哈出名，2015年成立混血兒工作室推廣台式嘻哈，成為新一代Local King，明年還將舉辦混血兒5週年派對。

據估計，玖壹壹一年商演、校園演唱會邀約不斷，整年演出約莫60場，以他們一場商演身價至少80萬元起跳，一年就進帳4,800萬元，團員春風也積極投資副業，包括拉麵店及髮型屋等都經營有成。

►玖壹壹洋蔥撇「預謀求婚」喜訊　澄清：只是私下玩笑話！

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