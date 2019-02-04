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別再曖昧了！　這4首歌聽完「直接戀愛」❤

記者楊蕎綺／綜合報導

曖昧讓人受盡委屈，但曖昧的甜也讓人難以忘懷，以下4首韓國「對唱情歌」歌詞道盡了在成為戀人之前，互相「推拉」、猜測彼此心意的過程，雖然帶著些苦澀和苦惱，但都讓人聽了「好想戀愛」，如果有說中你心情，聽完這4首歌別再繼續曖昧，直接戀愛吧！

柳昇佑、OOHYO《線／45.7cm》（선）

▲柳昇佑、OOHYO。（圖／翻攝自柳昇佑IG、OOHYO臉書）

這首歌收錄在柳昇佑2016年的專輯《Pit a Pat》中，歌詞中用了許多「朋友以上、戀人未滿」的對話，並肩可以、牽手還不行；一起喝咖啡可以、一起喝酒還不行，明明所有人都看得出來「不只是朋友」，兩人中間卻像是隔了一條線一般，男女最後互相叫對方「跨過來吧！」相當可愛。

 

徐仁國、鄭恩地《All For You》

這首是電視劇《請回答1997》的OST，都是歌手出身的徐仁國和鄭恩地，對唱這首情歌，歌詞的情境和劇中人物成詩媛及尹雲宰頗為相似，男生對自己有些懷疑，女方則是有些遲疑，但因為愛，就算無法給彼此全世界，也願意成為只屬於對方的自己。

韶宥、鄭基高（JunggiGo）《Some》（썸）

這首曖昧情歌可說是經典之一了，2014年時的大街小巷幾乎都在播送這首歌曲，「好像是我的，不屬於我卻又很像是我的你」，彷彿繞口令般的歌詞，宛如曖昧中的男女一般，反覆又令人摸不著頭緒。

韶宥、Urban Zakapa《間隙 The Space Between》（틈）

這首歌像是《Some》的「續集」，輕快的節奏配上韶宥略帶沙啞的溫柔嗓音，讓人聽了很舒服放鬆，歌詞中提到男女在發訊息時很有興致，真正見了面卻又宛如不同人，「只會看對方眼色」，中間焦急地想確認彼此的關係，希望對方的心為自己打開一些空隙，相當貼近現代人的生活的心情。

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