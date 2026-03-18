徐乃麟開告8酸民！法庭對峙「全認錯道歉」　嚴肅喊話：這種風氣不要助長

記者孟育民／台北報導

綜藝大哥徐乃麟首度進軍 YouTube，開設全新YouTube頻道《告訴乃論》，以「街頭骰盅」與「一日國民阿公」兩大企劃為主軸，除了走出戶外與民眾對決骰盅吹牛，也走進不同族群的一日生活，陪伴聊天。他今（18日）接受媒體訪問，對於新的挑戰充滿期待，也不害怕網路酸民抨擊，笑說：「攻擊我還怕什麼？你沒看到節目叫什麼，酸來酸去都沒關係，變成大家發洩的出口也好，不可能所有人都喜歡你。」

▲徐乃麟向來對酸民直球對決。（圖／大浪娛樂提供）

不過，他也強調言論若涉及人身攻擊，絕不姑息，「我有一次告了7、８個，在士林地檢署開庭，法官問他們要跟徐乃麟道歉嗎？每個都點頭。」他最後也接受對方道歉，並對法官說：「我也不是想來告他們，我只是覺得這種風氣不要助長，給他們一個警惕，如果他們願意道歉，我也願意接受。」他聽完道歉後就撤告，當眾開示酸民：「如果將心比心，別人這樣對你會是什麼感覺？」

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徐乃麟透露，每次提告都親自出庭處理，至今沒有一個案件走到最後。他也以自身經驗提醒其他藝人，「如果選擇沉默，就是在助長歪風，越消極只會讓這些人越來越過分。」並直言自己的底線就是家人，對於涉及家人的攻擊絕對無法容忍。