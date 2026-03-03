曾三度入圍金曲歌后　甜美女歌手消失3年「竟現身世界知名運動賽事」

記者蔡琛儀／台北報導

曾三度入圍金曲台語歌后的蔡家蓁，去年離開前東家後，新的一年自揭新身分，跨界成為「HYROX選手」挑戰地表最硬派健身賽。

▲▼蔡家蓁和同學一同組隊參加了近期風靡全球的全新混和運動賽事「HYROX」。（圖／想不到音樂工作室提供）

其實她早就斜槓取得健身教練證照，私下拿槓鈴如同拿麥克風般熟練，談及參賽契機，她直言源於好勝心，被閨密一句「敢不敢比」激到開練。為此蔡家蓁每週四天跑步加重訓，深蹲、硬舉、負重弓箭步樣樣來，操到腿軟耳鳴，還被教練級隊友包圍壓力爆棚，三個月來逼出前所未有的潛能。

她這次與大學同學組隊參戰，負責推雪橇與滑船機兩關，過程中一度衝太快導致上氣不接下氣，靠調整呼吸與不當拖油瓶的意志撐完全程，笑喊累到像看見人生跑馬燈，在與隊友互相協力下終於完成比賽，儘管未能得名，但第一次參加的她仍掙得「贏了400人、贏了100組」的優異戰績。

▲▼蔡家蓁負責滑船機與推雪橇兩關。（圖／想不到音樂工作室提供）

已經三年沒發新專輯的蔡家蓁，也坦言未發片是為沉澱，不願抱持交功課的心態而出輯，這段時間不斷砍掉重練、與不同創作者激盪靈感，她也預告年底前將推出新作品，將是最誠實、掏心掏肺之作，向歌迷喊話「等三年絕不白等」。