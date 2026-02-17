喪母後第一個過年！小嫻除夕上香惹鼻酸　堅強圍爐「送爸爸大紅包」

記者張筱涵／綜合報導

藝人小嫻（黃瑜嫻）16日除夕夜在社群平台分享過年點滴，透露今年只有她與爸爸一起過年，雖然少了往年熱鬧，卻多了份靜靜流淌的溫暖與感恩，貼文一出也讓不少粉絲直呼感動。

▲小嫻和父親合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／小嫻 （黃瑜嫻））



叔嬸家團圓年夜飯 滿桌好菜暖胃又暖心

小嫻表示，今年年夜飯與爸爸一同前往叔叔、嬸嬸家團圓，桌上擺滿豐盛菜色，從清蒸鮮蝦、紅燒排骨、佛跳牆、雞湯到多道熱炒與青菜，色香味俱全，看得出用心準備，她開心寫下「嬸嬸準備好多菜，超級厲害的，謝謝妳」，言語中滿是對家人的感謝。

除了曬出澎湃年菜，小嫻也分享與爸爸的合照。照片中，她穿著粉色帽T，氣色紅潤，緊靠著爸爸甜笑，爸爸手拿大紅包，神情慈祥，父女倆對鏡頭露出溫暖笑容。小嫻更貼心表示：「爸爸新年快樂，這個大紅包給你，祝福你，萬事如意身體健康。」濃濃親情溢於言表。

▲小嫻分享年夜菜。（圖／翻攝自FACEBOOK／小嫻 （黃瑜嫻））



思念母親不缺席 溫柔告白惹鼻酸

小嫻也提到，當天特地為媽媽上香，並輕聲說了句「新年快樂」。她溫柔寫下：「媽媽也要去好的地方過年喔！不要擔心我會把自己照顧好。」短短幾句話，道盡對母親的思念與牽掛，同時也展現出她學會堅強面對生活的態度。

最後，小嫻向粉絲送上祝福：「祝大家新年快樂，馬到成功」，並感性表示「我好感恩好感恩所有的一切」。貼文曝光後，不少網友留言替她加油打氣，祝福她與爸爸新年平安健康。

