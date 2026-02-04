Sandy當媽兩年哭了！　被兒子暖舉感動：我全心全意投入了

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）2022年嫁給交往5年的王先生，育有一對兒女，平時會透過社群記錄生活的她，今（4）日在社群發文分享當媽將滿三年的心得。

▲Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy透露，她帶兒子出門散步，當兩人走在路上時，她指著遠處盛開的炮仗花想跟兒子分享，「你看！那是媽媽好喜歡的橘色。」沒想到，年紀小小的初一臉困惑地反問媽媽：「妳不是最喜歡綠色嗎？」這句童言童語讓Sandy驚訝不已，原來自己曾隨口說過的話，兒子全都默默記在心裡，這份細膩的觀察力與記憶力，讓她瞬間感到既暖心又感動，直呼：「噢對，他有問過，我有跟他說過。」

回到家後，兒子的暖心延續到居家遊戲中。Sandy分享，兒子將彩色膠帶一條條黏貼纏繞，作品完成後，初一地對她說：「媽媽！我做這個綠色的椅子是要讓妳開心喔」這句話瞬間擊中Sandy，讓她感動地回應：「媽媽很感動！我愛你！」沒想到兒子還貼心地確認：「媽媽，妳甘動了嗎？」

▲Sandy吐當媽心聲。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



最後，Sandy感性地表示，自己有時會心疼孩子正在經歷的成長過程，甚至忍不住心疼到哭，雖然自嘲「我也才當媽媽不到三年啊⋯⋯好菜啊」，但她深知這一路上自己已經「全心全意地投入了。」