Sandy「邊洗澡邊落淚」深夜吐真心話！認了陷內耗：索然無味不停糾結

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）1日晚間在社群網站發布一篇長文，吐露日常生活的真實心境。她在文中坦言趁著家人們都熟睡後，獨處時不禁回想起剛剛「邊洗澡邊落淚」的自己，但她強調狀態不錯，「只是邊聽podcast邊倏地感受到自己的擔憂與日常中的無力。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy 1日晚間吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy描述了當晚九點的場景，當家中的喧鬧終於消停，她癱軟在屬於自己的角落，卻難以忽視內心的情緒波動。她坦言這種「內耗」來自於過度的自省，甚至到了「索然無味、傷筋動骨」的地步。她形容這種感覺是不停糾結、想說卻擠不出一個字，總覺得自己可以更好，卻因此陷入了思考迴圈中。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲當家人們都入睡後，Sandy享受獨處時光。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

儘管陷入情緒低谷，Sandy仍試圖用正向視角解讀生命的動盪。她認為動盪並非失控，而是自然而然發生的事，應該選擇「與之共舞」。她更生動地將生命歷程比喻為台積電，「漲漲跌跌終究是往上。」她自我喊話，認為合宜的挑戰就像季節性的雨水，雖然黏膩冰冷，但也帶來滋潤與清淨，因為一直在成長，所以每次的感受才會不太一樣。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy分享日常生活照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

最後，Sandy分享了自我療癒的方法。她表示正努力地自我對話，用「腦波」讓失控的現狀依照自己宣告的未來去發展。她幽默地說這聽起來很玄，但根據她看的書，這可能反而是最科學的方法，「科學的盡頭是玄學，文字真的不會背叛妳，真的。」

Sandy IG全文：

九點，三個熟睡的人，家裡的喧鬧繽紛終於消停，我也癱在最近新找到的可以自己一個人的角落裡，始終難以不去瞅記憶裡剛剛邊洗澡邊落淚的自己。我沒事，而且其實還蠻好的，只是邊聽podcast邊倏地感受到自己的擔憂與日常中的無力。

動盪不是神失控的記號，這本來就是航行途中會自然發生的事，而我們選擇與之共舞，不只是共存，更不只是相關。我們與之相連，擺盪的力道大了，我們難免懷疑，可是要跟那個豐沛的魂說，妳放心，我會把妳好好地抬起來。

合宜的秋雨、春雨，和先前一樣，一樣的粘膩冰冷，但也一樣的滋潤清淨。和先前一樣，所以妳放心。因為妳一直在成長，所以每次都覺得不太一樣，但為何對自己的生命也要宏觀？因為終究有就是有，跟台積電像，漲漲跌跌終究是往上。

若拘泥於此刻必須擁有，否則⋯那必然覺得沒有。
而且沒有的，連他所有的也要奪去。

還是會一靜下來就難以置信地自省，到了內耗的地步，索然無味，傷筋動骨。不停糾結，甚而說不出口，一個字都擠不出來。總覺得可以更好，該微調、改變，鐵定會更好，吧？這就是內耗的部分了。

我關注的主題讓我常常卡在AI、教育、健康、心理⋯的思考範疇，對於其他實在抱歉難以沈迷，譬如登山、極限運動、模型⋯etc的的確確一竅不通。總之，邊想邊進入更深的怎麼辦之中。

該怎麼辦？誰該怎麼辦？倘若如何了該怎麼辦？
假如是誰又如何了該怎麼辦？這個情境怎麼辦？

沒完沒了。

計較的節點要是有幸，就可以是岔出新芽的位置，但要壓力、要包裹、要時間⋯並且不一定會成功。再等等吧，我還是很努力在試著跟自己說話，用腦波讓失控的實況以我所宣告的未來來成為，聽起來超玄，但我看的書如果沒說錯，這可能是最科學的方法了。

科學的盡頭是玄學。

文字真的不會背叛妳，真的。

