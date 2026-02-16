ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「10部台灣神劇清單」讓你年假刷不停
過年10大禁忌全攻略！做錯窮整年
林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍
依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

記者許逸群／專訪

在短短時間內，雙胞胎姊妹依依佩佩藉著多年累積的觀眾緣與獨到的時尚眼光，在副業精品直播寫下傲人的銷售成績。然而，在年度回顧中，依依佩佩感性透露，今年最讓她們感到幸福的並非存摺裡的數字，而是這份事業竟然意外讓失散多年般的「兄妹情」再度緊密連結。

▲▼雙胞胎女星依依佩佩經營精品直播。（圖／依依佩佩提供）

▲依依佩佩經營精品直播寫下傲人的銷售成績。（圖／依依佩佩提供）

藝術家妹妹 vs. 資優生哥哥：平行時空的交集

外界鮮少知道，依依佩佩其實有一位極其優秀的親哥哥。依依笑說，從小到大，哥哥在家人眼中就是「資優生」的代名詞。哥哥畢業於成大資管研究所，隨後又遠赴國外深造，思維邏輯極度嚴謹且理性；反觀依依與佩佩，從小熱愛表演、就讀藝術大學，性格天馬行空、感性且不拘小節。

由於生活圈、專業領域大相逕庭，加上成年後各自成家立業，三兄妹雖然感情深厚，但平時見面機會極少。依依感嘆：「我們就像住在兩個平行時空的人，哥哥在科技與數據的世界，我們在螢光幕前的舞台，過去幾年除了年節問候，很少有機會真正參與彼此的生活。」

▲▼雙胞胎女星依依佩佩經營精品直播。（圖／依依佩佩提供）

▲依依佩佩副業經營成功，不露臉的藏鏡人哥哥也幫了許多忙。（圖／依依佩佩提供）

意外的援手：當資管碩士遇上精品直播

精品事業的成功，背後隱藏著龐大且複雜的運作。依依與佩佩雖然對直播銷售信手拈來，但精品業面臨的是驚人的金流規模、高單價商品的庫存風險以及極其繁瑣的財務報表。這對於感性思維的姊妹倆來說，無疑是巨大的挑戰。

「那時候我們真的快被後台系統和管理搞瘋了！」在一次偶然的機會中，哥哥主動表示願意來公司幫忙一天。哥哥憑藉著紮實的資管背景，僅用極短的時間就理清了混亂的後台、優化了財務流程。依依笑稱：「看著哥哥精準的處理效率，我瞬間覺得自己變回了小時候那個笨蛋妹妹，但這是我這輩子覺得最踏實、最幸福的挫折感。」

不僅如此，哥哥從協助者正式成為公司的「營運台柱」，統籌所有後勤與行政管理。佩佩感性地說：「精品價值不菲，每一筆單子背後都是巨大的責任。能有親哥哥親自掌管財務與營運，我們才能無後顧之憂地在鏡頭前衝刺。這不僅是專業的互補，更是血緣帶來的絕對安全感。」

▲▼雙胞胎女星依依佩佩經營精品直播。（圖／依依佩佩提供）

▲依依佩佩經營副業意外再牽起三兄妹的羈絆。（圖／依依佩佩提供）

關於「重聚」的夢幻事業

最令姊妹倆感動的，是這份事業讓三兄妹重拾了孩提時期的親密。現在，因為要共同商討經營策略與核對報表，三兄妹每週團聚的時間，竟比過去十年加起來還多，彷彿時光倒轉回到了小時候同住一個屋簷下的日子。

佩佩感性分享，父母看到三個孩子長大後能各司其職、相親相愛地共同打拼，眼裡的欣慰是金錢買不到的，「這應該是身為父母最想看到的畫面了」。這份事業不再只是生意，而是一場盛大的家族聚會。

▲▼雙胞胎女星依依佩佩經營精品直播。（圖／依依佩佩提供）

▲依依佩佩帶著全體同仁出國放鬆。（圖／依依佩佩提供）

員工旅遊即家族旅遊：最暖心的年終結尾

今年過年，依依佩佩安排了盛大的員工旅遊，帶著全體夥伴出國放鬆。她們說，這場員工旅遊本質上就是「家族旅遊」，因為這是一份由家人撐起的事業，員工也如同家人般親近。在2026年的春節，三兄妹將帶著這份共創的成績單與感恩的心，迎接下一個輝煌的一年。

