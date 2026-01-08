大咖韓團集體專機出發台灣！TWS、BOYNEXTDOOR、ZB1現身機場暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛大頒獎典禮金唱片迎來40週年，今年移師台北舉辦，登上可容納4萬人的殿堂臺北大巨蛋，即將在1月10日盛大展開。出席團體於8日陸陸續續出發來台，稍早TWS、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE現身於仁川機場，大咖團體接著一起出現在仁川機場，現場氣氛超熱烈，更一度發生暴動意外。

▲BOYNEXTDOOR現身機場暴動。



▲TWS準備飛來台灣。



出席團體於8日陸續出發來台，稍早TWS、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE現身仁川機場，緊接著多組大咖團體也接連抵達機場，預計一起搭乘專機來到台灣，現場瞬間湧入大批粉絲守候。由於人潮過於密集，機場一度出現推擠混亂狀況，韓振目睹有粉絲推擠，表情驚慌伸手幫忙維持秩序。

▲ENHYPEN從韓國出發。



金唱片頒獎典禮將於10日正式在臺北大巨蛋登場，預計吸引大批國內外粉絲進場朝聖。隨著藝人陸續抵台，台北街頭與機場已提前感受到濃厚韓流氛圍，外界也相當期待40週年金唱片能為台灣帶來一場星光熠熠、話題十足的音樂盛宴。