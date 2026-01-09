ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳妍希發文疑出包？網急糾正
超商周末「買1送1」懶人包
玉兔讓老公帶娃「目睹驚人一幕」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 蔡依林 梁曉珺 尼克 逍遙 譚松韻 侯明昊 趙麗穎

星座女神白瑜怒開告！　遭扯「非法諮商、跟人夫泡湯」：全是捏造

記者蔡宜芳／綜合報導

「星座女神」白瑜近日深陷網路謠言風暴，內容涉及非法諮商、助理糾紛、介入他人婚姻等。白瑜7日對此拍片嚴正澄清，強調內容全屬杜撰，目前已向警方報案，並曬出報案單表示「『網路霸凌』已經是這個時代非常嚴重的議題。」

▲▼星座女神白瑜怒開告！遭扯「非法諮商、跟人夫泡湯」。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

▲白瑜近來遭網路謠言中傷。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

並非諮商師、合法報稅！白瑜澄清6大不實指控

[廣告]請繼續往下閱讀...

白瑜在影片中，首先針對「非法諮商」做出回應。她明確表示，在任何受訪或課程中都會強調：「我不是諮商師，也沒有提供諮商服務。」自己的工作重心在於占星、情緒關注與心理學研究分享，並一貫鼓勵大眾若需心理治療，應尋求專業諮商師。針對稅務問題，她也強硬表示：「所有工作都有合法報稅。」自己不可能、也不願意做任何違法行為。

關於網路上流傳甚廣的「助理分潤與1年請假幫忙」故事，白瑜直指內容「完全是虛構」。她駁斥對方提到的30%分潤、請假幫忙1年、僅拿5萬酬勞等細節，「這整段是捏造的劇情，沒有任何一個部分是真實的。」她表示，自己長期合作的是經紀人山姆，從未聘用過所謂的「1年助理」。

至於傳聞中她對工作人員態度冷漠、讓經紀人自付油錢一事，白瑜也表示一切皆為杜撰。她強調，自己與合作夥伴始終保持專業尊重，費用皆有正常流程。目前與經紀人、平台夥伴皆合作穩定，更沒有對外說過「都是別人的問題」這種話。

▲▼星座女神白瑜怒開告！遭扯「非法諮商、跟人夫泡湯」。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

▲白瑜澄清謠言。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

痛批不倫指控太惡毒！白瑜反擊歧視言論：這是嚴重的誹謗

而白瑜也提到，在眾多謠言中，最具殺傷力的指控，莫過於指稱她與已婚人士在旅館泡湯。她嚴正聲明：「我沒有做過任何違反道德、破壞家庭的行為。」認為這種惡意指控已跨越底線，也是她決定提告的主因。此外，對於說她是大陸人、假結婚等歧視性言論，白瑜也感嘆這已非評論，而是赤裸裸的人身攻擊。

▲▼星座女神白瑜怒開告！遭扯「非法諮商、跟人夫泡湯」。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

▲白瑜再三強調自己沒有介入他人婚姻。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

白瑜直言：「言論自由不包含捏造、毀謗、侮辱、歧視的自由。」不應放任不實資訊損害他人名譽與基本安全。她目前已正式向警察局報案，將交由司法單位調查，並尊重偵查不公開原則。她也說到，這次站出來，不僅是為了保護自己，更是想對所有遇過網路霸凌的人喊話：「當你被惡意攻擊、被造謠時 —— 請不要沉默。」白瑜認為捍衛名譽並非小題大作，而是成熟社會應有的態度，也希望大眾面對謠言應保持理智，不要因為害怕被嘲笑而選擇隱忍。

▲▼星座女神白瑜怒開告！遭扯「非法諮商、跟人夫泡湯」。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

▲白瑜曬報案單。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

【白瑜社群全文】

關於近期不實謠言的正式澄清

大家好，我是白瑜。今天，我想針對近期在網路上被散播的不實內容，做一次公開澄清。

身為公眾人物，我非常理解，所有的工作表現都會被放大、被討論，我也願意虛心接受建議、和合理的批評。但當言論跨越界線、變成捏造、污衊、攻擊，當「不實資訊」開始被刻意散播，甚至被媒體引用、造成傷害，這就已經超越了一般討論，而進入了「網路霸凌與毀謗」的範圍。我就必須站出來保護自己，基於這樣的遭遇和我的工作性質，我也希望自己可以用綿薄之力保護所有曾經或正在被網路霸凌的人。

關於「非法諮商、未繳稅」的指控
網路上有人說：「白瑜沒有諮商師執照還在幫人諮商，也不知道有沒有繳稅。」這是完全不實的。我在任何受訪、課程、平台，只要有機會，我都會強調：我不是諮商師，也沒有提供諮商服務。我的工作是用占星等工具來關注情緒、自我探索、分享心理學專家等研究成果。而真正的心理治療，我始終鼓勵大家尋求專業的諮商師。至於繳稅問題，我所有工作都有合法報稅，不可能、也不願意做任何違法的行為。

關於「助理分潤、請假幫忙一年」的故事
這部分的內容，被描述得像一齣劇，但聘用一整年的助理這個人、描述的整個故事從頭到尾都不存在。謠言內容包含：助理陪我去課程平台談合作、談好要分 30% 分潤、有工作還請假幫忙一整年、最後只拿到 5 萬、還要幫我買吃買喝的、幫我回粉絲留言⋯⋯我要非常明確地說：這整段是捏造的劇情，沒有任何一個部分是真實的。我長期合作的是我的經紀人 山姆。我沒有聘用過「幫忙一年」的助理，也沒有任何「助理分潤」這件事，更不可能要求一位外部合作的人買食物、出錢、請假付出。這段網路敘述，就像虛構角色配上虛構事件，與真實事實完全無關。

關於「對工作人員態度冷漠、要經紀人自掏腰包」
謠言說我讓經紀人「無條件接送、自己付油錢餐費」。這一樣是杜撰的。我和身邊每一位合作夥伴都保持專業與尊重，分工與費用都有正常流程。經紀人的交通、餐費、工作報酬都有清楚的合作模式，並沒有任何「自掏腰包」的情況。至於有人說我「態度冷漠」，我想，每個人感受不同，我只求自己言行謙和有禮、互相尊重、問心無愧。但刻意將這種主觀情緒包裝成「事實」來攻擊，就不是評論，而是傷害。

關於「所有成員瞬間離開」的說法
有人散播：「她周遭的人全部瞬間離開她，還對外說是別人的問題。」這不是事實。我的經紀人至今仍與我穩定合作，平台夥伴也都在線上持續一起工作。其他短期合作的人，結束合作就是結束合作，沒有任何戲劇化的狀況。更沒有我對外說「都是別人的問題」這種話。

關於「與已婚者在旅館泡湯」的嚴重指控
這是所有謠言中最具傷害性、也最嚴重的一條。有人散佈謠言說「一個跟已婚男人上晶華沐蘭按摩泡湯，用他來老婆儲值的錢，還不只1次，敢像妳這麼囂張，發文表態，這種人是不是比屎還不如」。這完全是捏造。我沒有做過任何違反道德、破壞家庭的行為。我沒有偷情，沒有介入誰的婚姻，沒有任何這樣的事件發生。這樣的指控不是八卦，是嚴重的誹謗。也是我決定提告的重大原因之一。

關於「大陸人、假結婚」的歧視性攻擊
有人散播：「居然是大陸人！！！有沒有內情阿，畢竟大陸人假結婚很氾濫」等等。這已經不是評論，而是赤裸裸的人身攻擊與歧視。

關於警察局報案
言論自由不包含捏造、毀謗、侮辱、歧視的自由。當不實資訊被持續散播，甚至被媒體引用，它會傷害一個人的名譽、工作、人際關係、甚至影響到一個人最基本的安全，那就已經不是個人「情緒承受度」的問題，而是「社會健康與法律秩序」的問題。

基於以上的不實捏造，我已正式向警方報案，由司法單位調查後續事宜，我尊重「偵查不公開」，也尊重法律。

給所有遇過網路攻擊的你
在這個時代，「網路霸凌」和「不實資訊」已經不是少數人的經驗，而是每個人可能都會遇到的事。有人因為一句留言失眠、有人因此離職、有人甚至因此結束生命。但看到不少受害者都會選擇沉默，因為害怕被嘲笑、害怕事情越講越大、害怕自己沒有力量對抗網路和生活裡的惡意言行攻擊。

這一次，我想用行動告訴大家：當你被惡意攻擊、被造謠、被曲解時 —— 請不要沉默。你有權利保護自己。你有權利說「不」。你也有權利捍衛自己的名譽。這不是「小題大作」，而是一個成熟的人、一個成熟的社會應該有的態度。

如果你也曾因為不實言論而受傷，我希望你能記得：沉默不是義務，要用適當安全的方式來捍衛自己的權利。當謠言踩到你的底線，請站出來。不要懷疑自己是不是太敏感、不要怕麻煩別人、不要怕被惡意的人嘲笑。要用合法和安全的行動，來為自己爭取公平和尊重！

最後，我想說：謝謝所有願意聽我把事實講清楚的人。謝謝一直支持我的朋友們，也謝謝願意理性看待事件的大家。

接下來的細節，我會在司法程序中說明，也不會再做更多討論。這不是情緒性的反擊，而是成熟社會必須有的態度：尊重事實、尊重每一個人的名譽，也尊重法律。

我知道這個時代很吵雜，每個人都可能在留言裡成為攻擊者或受害者。如果你願意，我希望這篇文章能給你一點力量：當一個人被誣賴時，他最需要做的不是沉默，而是和自己站在一起，用理智和成熟的態度保護自己。我願意用法律保護自己，也希望大家都知道：你也值得被保護。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

1/8 18:04

啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」全被拍

啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」全被拍

2小時前

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

6小時前

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

21小時前

IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

3小時前

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

20小時前

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

7小時前

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

8小時前

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

12小時前

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

5小時前

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

6小時前

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

1/8 07:48

熱門影音

伊能靜杜拜

伊能靜杜拜
怡琪搭車遇驚魂

怡琪搭車遇驚魂
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在

汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在
陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶
胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！

見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

看更多

【救援成功】警停紅燈見小貓鑽前方機車輪下急提醒！再下車協助將貓抱起超暖心❤️‍

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前2

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

30分鐘前0

日女偶像「自拍胸前鼓一包」掀暴動　遭疑上圍升級釣出本尊

36分鐘前20

福建歌王謝金石郵輪上猝逝！腦出血昏迷　女兒悲曝：全身插滿管子

39分鐘前20

錄完影驚傳四哥離世！ 龍千玉邵大倫合唱致敬曹西平

39分鐘前0

赴韓發展前曾遭網暴！粼粼揭心酸　泰男神Gorn來台合體「漂亮姊姊」喊不停

54分鐘前0

《BOYS II PLANET》他要來了！「一次辦兩場」寵粉　全場可擊掌

59分鐘前0

《仙台有樹》23歲女主室內抽菸被拍　發文道歉：做了不好的示範

1小時前0

胡瓜賣命演出遭嘲笑　黃鐙輝嗆瓜哥「做人真的浪費」

1小時前0

OH MY GIRL YooA溫柔形象反轉！片場飆髒話　金聖喆見她滿臉血嚇壞

1小時前0

真人版《魔髮奇緣》卡司公開！「尤金」帥炸激似原版　網狂讚：迪士尼這次懂了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝
    1/8 18:045822
  2. 啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」
    2小時前1215
  3. 蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」7字回嗆
    6小時前2815
  4. 被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉
    21小時前3418
  5. IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了
    3小時前161
  6. Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相
    20小時前105
  7. 工程師棄高薪當歌手　燒光積蓄宣布離開台灣
    7小時前101
  8. 李多慧衣服穿太薄！
    8小時前242
  9. 古天樂10年不吃米飯
    12小時前189
  10. 主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面
    5小時前124
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合