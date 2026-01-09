星座女神白瑜怒開告！　遭扯「非法諮商、跟人夫泡湯」：全是捏造

記者蔡宜芳／綜合報導

「星座女神」白瑜近日深陷網路謠言風暴，內容涉及非法諮商、助理糾紛、介入他人婚姻等。白瑜7日對此拍片嚴正澄清，強調內容全屬杜撰，目前已向警方報案，並曬出報案單表示「『網路霸凌』已經是這個時代非常嚴重的議題。」

▲白瑜近來遭網路謠言中傷。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

並非諮商師、合法報稅！白瑜澄清6大不實指控

白瑜在影片中，首先針對「非法諮商」做出回應。她明確表示，在任何受訪或課程中都會強調：「我不是諮商師，也沒有提供諮商服務。」自己的工作重心在於占星、情緒關注與心理學研究分享，並一貫鼓勵大眾若需心理治療，應尋求專業諮商師。針對稅務問題，她也強硬表示：「所有工作都有合法報稅。」自己不可能、也不願意做任何違法行為。

關於網路上流傳甚廣的「助理分潤與1年請假幫忙」故事，白瑜直指內容「完全是虛構」。她駁斥對方提到的30%分潤、請假幫忙1年、僅拿5萬酬勞等細節，「這整段是捏造的劇情，沒有任何一個部分是真實的。」她表示，自己長期合作的是經紀人山姆，從未聘用過所謂的「1年助理」。

至於傳聞中她對工作人員態度冷漠、讓經紀人自付油錢一事，白瑜也表示一切皆為杜撰。她強調，自己與合作夥伴始終保持專業尊重，費用皆有正常流程。目前與經紀人、平台夥伴皆合作穩定，更沒有對外說過「都是別人的問題」這種話。

▲白瑜澄清謠言。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

痛批不倫指控太惡毒！白瑜反擊歧視言論：這是嚴重的誹謗

而白瑜也提到，在眾多謠言中，最具殺傷力的指控，莫過於指稱她與已婚人士在旅館泡湯。她嚴正聲明：「我沒有做過任何違反道德、破壞家庭的行為。」認為這種惡意指控已跨越底線，也是她決定提告的主因。此外，對於說她是大陸人、假結婚等歧視性言論，白瑜也感嘆這已非評論，而是赤裸裸的人身攻擊。

▲白瑜再三強調自己沒有介入他人婚姻。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

白瑜直言：「言論自由不包含捏造、毀謗、侮辱、歧視的自由。」不應放任不實資訊損害他人名譽與基本安全。她目前已正式向警察局報案，將交由司法單位調查，並尊重偵查不公開原則。她也說到，這次站出來，不僅是為了保護自己，更是想對所有遇過網路霸凌的人喊話：「當你被惡意攻擊、被造謠時 —— 請不要沉默。」白瑜認為捍衛名譽並非小題大作，而是成熟社會應有的態度，也希望大眾面對謠言應保持理智，不要因為害怕被嘲笑而選擇隱忍。

▲白瑜曬報案單。（圖／翻攝自Instagram／nascabai）

【白瑜社群全文】

關於近期不實謠言的正式澄清

大家好，我是白瑜。今天，我想針對近期在網路上被散播的不實內容，做一次公開澄清。

身為公眾人物，我非常理解，所有的工作表現都會被放大、被討論，我也願意虛心接受建議、和合理的批評。但當言論跨越界線、變成捏造、污衊、攻擊，當「不實資訊」開始被刻意散播，甚至被媒體引用、造成傷害，這就已經超越了一般討論，而進入了「網路霸凌與毀謗」的範圍。我就必須站出來保護自己，基於這樣的遭遇和我的工作性質，我也希望自己可以用綿薄之力保護所有曾經或正在被網路霸凌的人。

關於「非法諮商、未繳稅」的指控

網路上有人說：「白瑜沒有諮商師執照還在幫人諮商，也不知道有沒有繳稅。」這是完全不實的。我在任何受訪、課程、平台，只要有機會，我都會強調：我不是諮商師，也沒有提供諮商服務。我的工作是用占星等工具來關注情緒、自我探索、分享心理學專家等研究成果。而真正的心理治療，我始終鼓勵大家尋求專業的諮商師。至於繳稅問題，我所有工作都有合法報稅，不可能、也不願意做任何違法的行為。

關於「助理分潤、請假幫忙一年」的故事

這部分的內容，被描述得像一齣劇，但聘用一整年的助理這個人、描述的整個故事從頭到尾都不存在。謠言內容包含：助理陪我去課程平台談合作、談好要分 30% 分潤、有工作還請假幫忙一整年、最後只拿到 5 萬、還要幫我買吃買喝的、幫我回粉絲留言⋯⋯我要非常明確地說：這整段是捏造的劇情，沒有任何一個部分是真實的。我長期合作的是我的經紀人 山姆。我沒有聘用過「幫忙一年」的助理，也沒有任何「助理分潤」這件事，更不可能要求一位外部合作的人買食物、出錢、請假付出。這段網路敘述，就像虛構角色配上虛構事件，與真實事實完全無關。

關於「對工作人員態度冷漠、要經紀人自掏腰包」

謠言說我讓經紀人「無條件接送、自己付油錢餐費」。這一樣是杜撰的。我和身邊每一位合作夥伴都保持專業與尊重，分工與費用都有正常流程。經紀人的交通、餐費、工作報酬都有清楚的合作模式，並沒有任何「自掏腰包」的情況。至於有人說我「態度冷漠」，我想，每個人感受不同，我只求自己言行謙和有禮、互相尊重、問心無愧。但刻意將這種主觀情緒包裝成「事實」來攻擊，就不是評論，而是傷害。

關於「所有成員瞬間離開」的說法

有人散播：「她周遭的人全部瞬間離開她，還對外說是別人的問題。」這不是事實。我的經紀人至今仍與我穩定合作，平台夥伴也都在線上持續一起工作。其他短期合作的人，結束合作就是結束合作，沒有任何戲劇化的狀況。更沒有我對外說「都是別人的問題」這種話。

關於「與已婚者在旅館泡湯」的嚴重指控

這是所有謠言中最具傷害性、也最嚴重的一條。有人散佈謠言說「一個跟已婚男人上晶華沐蘭按摩泡湯，用他來老婆儲值的錢，還不只1次，敢像妳這麼囂張，發文表態，這種人是不是比屎還不如」。這完全是捏造。我沒有做過任何違反道德、破壞家庭的行為。我沒有偷情，沒有介入誰的婚姻，沒有任何這樣的事件發生。這樣的指控不是八卦，是嚴重的誹謗。也是我決定提告的重大原因之一。

關於「大陸人、假結婚」的歧視性攻擊

有人散播：「居然是大陸人！！！有沒有內情阿，畢竟大陸人假結婚很氾濫」等等。這已經不是評論，而是赤裸裸的人身攻擊與歧視。

關於警察局報案

言論自由不包含捏造、毀謗、侮辱、歧視的自由。當不實資訊被持續散播，甚至被媒體引用，它會傷害一個人的名譽、工作、人際關係、甚至影響到一個人最基本的安全，那就已經不是個人「情緒承受度」的問題，而是「社會健康與法律秩序」的問題。

基於以上的不實捏造，我已正式向警方報案，由司法單位調查後續事宜，我尊重「偵查不公開」，也尊重法律。

給所有遇過網路攻擊的你

在這個時代，「網路霸凌」和「不實資訊」已經不是少數人的經驗，而是每個人可能都會遇到的事。有人因為一句留言失眠、有人因此離職、有人甚至因此結束生命。但看到不少受害者都會選擇沉默，因為害怕被嘲笑、害怕事情越講越大、害怕自己沒有力量對抗網路和生活裡的惡意言行攻擊。

這一次，我想用行動告訴大家：當你被惡意攻擊、被造謠、被曲解時 —— 請不要沉默。你有權利保護自己。你有權利說「不」。你也有權利捍衛自己的名譽。這不是「小題大作」，而是一個成熟的人、一個成熟的社會應該有的態度。

如果你也曾因為不實言論而受傷，我希望你能記得：沉默不是義務，要用適當安全的方式來捍衛自己的權利。當謠言踩到你的底線，請站出來。不要懷疑自己是不是太敏感、不要怕麻煩別人、不要怕被惡意的人嘲笑。要用合法和安全的行動，來為自己爭取公平和尊重！

最後，我想說：謝謝所有願意聽我把事實講清楚的人。謝謝一直支持我的朋友們，也謝謝願意理性看待事件的大家。

接下來的細節，我會在司法程序中說明，也不會再做更多討論。這不是情緒性的反擊，而是成熟社會必須有的態度：尊重事實、尊重每一個人的名譽，也尊重法律。

我知道這個時代很吵雜，每個人都可能在留言裡成為攻擊者或受害者。如果你願意，我希望這篇文章能給你一點力量：當一個人被誣賴時，他最需要做的不是沉默，而是和自己站在一起，用理智和成熟的態度保護自己。我願意用法律保護自己，也希望大家都知道：你也值得被保護。