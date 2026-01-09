元元錢包掉4天找回！　「卡片全重瓣」新包也買好：會不會太扯

記者王靖淳／綜合報導

元元（吳婕安）平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（9）日她在限動PO出一張站在衛生福利部中央健康保險署前的照片，透露自己把卡片都重辦好之後，才收到錢包找回來的消息，讓她感到相當哭笑不得。

▲元元。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

元元弄丟錢包四天！奇蹟找回

元元表示她在四天前不慎遺失錢包，正當她已經做好心理準備，認為找回來的機率微乎其微時，沒想到劇情卻在今天迎來大逆轉。她透露，一早就接到來自派出所的電話，員警在電話那頭告訴她好消息：「今天有人送錢包到派出所了」，這突如其來的喜訊讓她相當意外，沒想到錢包竟被撿到並送交警方。

▲元元透露自己錢包弄丟。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



元元找回錢包傻眼「失而復得太扯」

為了不影響日常生活與確保財產安全，元元表示她已把所有掛失與補辦手續處理好。她在文中無奈地還原當下心境：「重點是我的卡片全部都重辦了」，不僅如此，因為認定舊錢包大概是回不來了，她甚至連「錢包也買新的」了。看著手中剛辦好的新健保卡，讓她忍不住大嘆：「真的哭笑不得⋯錢包不見四天，竟然失而復得會不會太扯了⋯？」