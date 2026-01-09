古天樂脫口認宣萱「我們不只是朋友」　互稱八婆、八公默契笑翻：我們一起長大

記者蕭采薇／台北報導

古天樂和宣萱為電影版《尋秦記》，睽違25年合體來台造勢。不僅掀起回憶殺，兩人合作多年，也成為粉絲心中最經典的香港螢幕情侶。9日記者會上，被問到兩人情誼，古天樂脫口：「我們不只是朋友啦！這麼多年，已經是老搭檔了。」宣萱說：「我們認識30幾年了，一起長大的。」

▲古天樂、宣萱為《尋秦記》電影，睽違25年合體來台宣傳。（圖／記者攝影中心攝）

「八婆與八公」互虧顯默契 宣萱揭密男神私下幽默感

這對經典拍檔在記者會鬥嘴，展現十足默契，宣萱感性表示，這次《尋秦記》宣傳彷彿回到25年前，雖然時光流逝，但粉絲的愛一直都在，她更引用劇中台詞自嘲：「我繼續當我的八婆！」古天樂聽聞立刻反應神速地接話：「她是八婆，那我就是八公！」幽默互動讓現場笑聲不斷。

▲古天樂、宣萱是粉絲心中最經典的香港螢幕情侶。（圖／記者攝影中心攝）

宣萱透露，外界常誤以為古天樂當了老闆後變得很嚴肅，其實他私下非常幽默，只是肩膀上的責任重了。她笑說：「他不會很兇，只要不要碰到他的『點』就好。」古天樂隨即反問：「我的點是什麼？」再度引發哄堂大笑，展現唯有多年老友才能互相開玩笑的深厚情誼。

睽違12年訪台被鐵粉暖哭 古天樂喊話：想帶林峯來慶功

談到昨晚的首映會，古天樂直言深受感動。距離上次來台宣傳電影已是12年前，見到不少追隨多年的粉絲依然熱情守候，他坦言：「昨天跟他們見面的時候真的很感動！」雖然此行行程緊繃，但他承諾若票房成績理想，希望能再來台灣慶功，「下次我想在沒壓力的情況下，好好走走、吃點東西。」

▲古天樂當年演出《尋秦記》電視版只是演員，如今已被稱作「古老闆」。（圖／記者攝影中心攝）



首映會現場也特別連線在片中飾演「秦王」的林峯，古天樂開玩笑說林峯現在很聽話，「聽師父的就好」，並喊話期待未來能帶著林峯一起來台慶功。而聊到如果真的能回台放鬆，古天樂笑稱第一件事就是要在飯店睡上一整天，並揭密自己的「鋼鐵人」作息：長期習慣凌晨3、4點才睡，早上8、9點就起床工作。

25年原班人馬重聚 最後一場哭戲真情流露

《尋秦記》電影版與港劇相隔25年才誕生，古天樂坦言拍攝過程百感交集，尤其是能找回大部分原班人馬，內心非常激動，「雖然有些演員已經離開行業或失去聯絡，但能再見到大家，真的很難得。」他透露，最後一場師徒情深的戲碼，讓他想起這20多年來的點點滴滴，最後更是真情流露、當場落淚。

▲宣萱依然維持凍齡美貌。（圖／記者攝影中心攝）

身兼老闆與監製，古天樂也展現扶植影壇後輩的決心。他表示，希望能多給新演員機會，「他們就是未來的希望，哪怕大家現在還不認識，我也會多找他們拍戲。」他也直言一直有想合作的台灣演員，並考慮未來來台拍片的可能性，只要有好的作品，一定會再來與台灣觀眾見面。《尋秦記》全台熱映中。

▲古天樂、宣萱是粉絲心中最經典的香港螢幕情侶。（圖／記者攝影中心攝）