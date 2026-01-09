張語噥合體同理首次挑戰唱台語歌　驚喊：超級難！

記者蔡琛儀／台北報導

張語噥與同理近來首度攜手合作，為公視台語台影集《人生只租不賣》獻唱主題曲〈寫予未來的情歌〉。兩人同樣從選秀舞台出發張語噥在《超級偶像9》奪冠後，以直覺且誠實的文字描寫情感關係；同理則自《聲林之王3》嶄露頭角，憑藉獨特聲線與創作視角備受矚目。

▲▼張語噥、同理合作歌曲〈寫予未來的情歌〉。（圖／索尼提供）

影集《人生只租不賣》以少見的「租賃管理」為題材，描寫新世代在城市中移動、暫住與生活的樣貌，透過房客與房東之間的故事重新提問「家」的意義。主題曲〈寫予未來的情歌〉描繪上班族以有限薪水追逐高漲房價的現實處境，音樂上以disco funk為基底，融合現代流行語彙，呈現輕快卻不浮誇的節奏感。

首次挑戰台語演唱的張語噥坦言是一大考驗，她原本對台語頗有自信，實際進錄音室後才發現咬字與情緒層次「超級難」，仍努力完成演唱，唱出屬於自己的台語風格。她也直言，這次嘗試讓自己對台語音樂有了全新的理解。

同理則長期在創作中使用台語，這次合作更希望加入屬於這一世代的情緒觀點。他表示，台語文化深厚，需要謙虛面對，也期盼透過這首歌，讓傳統語言與當代生活產生新的連結，在兩人交會的聲線中，為作品注入溫暖而真實的情感。