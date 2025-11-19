年度黑馬！鄭敬淏、李奎炯重聚《誰想當老大》　玄彬、李棟旭等力挺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓喜劇神片《誰想當老大》由趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯四位演技派男神主演，其中，鄭敬淏、李奎炯過去合作過《機智牢房生活》，這次再度一起合作，帶來爆笑又腦洞大開的劇情，再次擄獲影迷肯定，截至目前累計高達243萬人次佳績，不僅刷新疫情後十月上映電影的最高票房紀錄，更穩坐2025年度票房前五名。

▲《誰想當老大》穩坐2025年度票房前五名。（圖／采昌國際多媒體提供）



《誰想當老大》在南韓上映便勢如破竹，憑靠趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯四位演技派男神的「黃金級默契」火速攻佔票房冠軍。而黃雨瑟惠、鄭釉珍、高昌錫、李星民等實力派影星的加盟，更是讓全片火花四射、魅力翻倍。

本片在韓上映短短五天，就迅速突破百萬觀影人次，接著更以驚人速度突破兩百萬人次，成為自2020年疫情以來，十月檔最猛、衝最快的票房黑馬。累計高達243萬人次佳績，刷新疫情後十月上映電影的最高票房紀錄，堪稱今年最「笑」傲影壇的話題之作。

導演羅熙燦透露，他的創作目標不只是拍一部「好笑的電影」，更要把喜劇與動作揉合成一種全新的觀影體驗：「我運用動作元素，同時也融入喜劇元素，我從一開始就努力營造那種電影感，讓兩者完美融合，這也讓本片不僅是一部動作喜劇。」而全片「黑幫成員拼命逃避當老大」這個最令人拍案叫絕的核心設定，其實就來自製作公司高層的天馬行空點子。導演回憶：「如果黑幫成員互相爭著不當老大會怎樣？這個想法讓我不由自主地笑了出來。就這樣，故事開始從固定模式中扭轉。」

▲▼玄彬、李棟旭等力挺。（圖／采昌國際多媒體提供）



導演也進一步分享，他在創作過程中花費大量心思，讓每個角色都有獨特的心境與願望：「雖然劇情曾有『成為老大是一種浪漫和夢想』的設定，但本片的核心概念是不想當老大的人，因此，我們必須探討這些角色是如何從過去轉變，而他們現在的願望又有哪邊不同。過程中，我認為每個角色的情境和想法都必須有所差異，這樣才能讓故事更加有趣。」

《誰想當老大》在南韓締造驚人票房，不僅因為卡司精湛演出，更因為從媒體試映會起，就陸續獲得的爆棚級口碑狂推。彬、李棟旭、張東健、朴炯植、尹敬浩、柳演錫、禹棹煥全被征服，也在VIP首映會上笑到招架不住，紛紛成為推廣大使。本片11月21日在台上映。