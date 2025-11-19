ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／邱澤、許瑋甯婚禮要來了
年度黑馬！鄭敬淏、李奎炯重聚《誰想當老大》　玄彬、李棟旭等力挺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓喜劇神片《誰想當老大》由趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯四位演技派男神主演，其中，鄭敬淏、李奎炯過去合作過《機智牢房生活》，這次再度一起合作，帶來爆笑又腦洞大開的劇情，再次擄獲影迷肯定，截至目前累計高達243萬人次佳績，不僅刷新疫情後十月上映電影的最高票房紀錄，更穩坐2025年度票房前五名。

▲▼年度黑馬！鄭敬淏、李奎炯重聚《誰想當老大》　玄彬、李棟旭等力挺。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《誰想當老大》穩坐2025年度票房前五名。（圖／采昌國際多媒體提供）

《誰想當老大》在南韓上映便勢如破竹，憑靠趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯四位演技派男神的「黃金級默契」火速攻佔票房冠軍。而黃雨瑟惠、鄭釉珍、高昌錫、李星民等實力派影星的加盟，更是讓全片火花四射、魅力翻倍。

本片在韓上映短短五天，就迅速突破百萬觀影人次，接著更以驚人速度突破兩百萬人次，成為自2020年疫情以來，十月檔最猛、衝最快的票房黑馬。累計高達243萬人次佳績，刷新疫情後十月上映電影的最高票房紀錄，堪稱今年最「笑」傲影壇的話題之作。

導演羅熙燦透露，他的創作目標不只是拍一部「好笑的電影」，更要把喜劇與動作揉合成一種全新的觀影體驗：「我運用動作元素，同時也融入喜劇元素，我從一開始就努力營造那種電影感，讓兩者完美融合，這也讓本片不僅是一部動作喜劇。」而全片「黑幫成員拼命逃避當老大」這個最令人拍案叫絕的核心設定，其實就來自製作公司高層的天馬行空點子。導演回憶：「如果黑幫成員互相爭著不當老大會怎樣？這個想法讓我不由自主地笑了出來。就這樣，故事開始從固定模式中扭轉。」

▲▼年度黑馬！鄭敬淏、李奎炯重聚《誰想當老大》　玄彬、李棟旭等力挺。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼玄彬、李棟旭等力挺。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼年度黑馬！鄭敬淏、李奎炯重聚《誰想當老大》　玄彬、李棟旭等力挺。（圖／采昌國際多媒體提供）

導演也進一步分享，他在創作過程中花費大量心思，讓每個角色都有獨特的心境與願望：「雖然劇情曾有『成為老大是一種浪漫和夢想』的設定，但本片的核心概念是不想當老大的人，因此，我們必須探討這些角色是如何從過去轉變，而他們現在的願望又有哪邊不同。過程中，我認為每個角色的情境和想法都必須有所差異，這樣才能讓故事更加有趣。」

《誰想當老大》在南韓締造驚人票房，不僅因為卡司精湛演出，更因為從媒體試映會起，就陸續獲得的爆棚級口碑狂推。彬、李棟旭、張東健、朴炯植、尹敬浩、柳演錫、禹棹煥全被征服，也在VIP首映會上笑到招架不住，紛紛成為推廣大使。本片11月21日在台上映。

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」：是衝著漂亮來的吧

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！黑bra被看光 0偽裝解放短裙

名模孫正華「怒告按摩店小三」轟動一時！神通少東尷尬認：上床10次

李多慧凌晨「掩面哭了」！原因曝光：從沒想過人生會有這麼一天

國寶級帥哥爆熱戀年上美女！　超市撒嬌甜抱被目擊…大方認愛了

楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　遭控無視管委會公告！

名模孫正華爆「已離婚5千億神通少東」！贍養費曝 投資圈：真的算少

「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約：各自安好

《GTO》希良梨驚傳病危！二度罹癌忍化療艱苦：已經不是正常身體

