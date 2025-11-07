aespa快閃店來了！　「限定展區」內容搶先曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女子天團 aespa今年推出新迷你專輯 《Rich Man》，搭配專輯全球上架宣傳，特別推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」，繼首爾、紐約與東京站之後，台北站即將於12月13至19日在台北新光三越A8 3樓登場。

▲ aespa快閃店即將來台。（圖／大步整合行銷提供）

這次獨家的沉浸式體驗，將音樂、遊戲、設計與互動完美結合，為粉絲打造獨一無二的夢幻樂園，以 aespa 全新迷你專輯《Rich Man》為主題設計，邀請粉絲一同沉浸於充滿震撼音樂、華麗視覺與互動遊戲的奇幻世界中。

當中的「限定主題展區」讓粉絲走進一個讓aespa藝術魅力栩栩如生的世界，體驗以《Rich Man》概念為靈感打造的震撼視覺裝置，而在「 現場互動體驗」區域中則讓粉絲能在專屬的聆聽區，伴隨喜愛的成員，一起感受音樂的律動，也能在投影區體驗視覺互動，透過聲音、畫面到空間氛圍，打造出獨一無二的沉浸式體驗。

近期aespa為了宣傳專輯《Rich Man》卯足全力，除了在各城市推出主題快閃店外，還飛到世界各地宣傳，近期更登上美國知名節目《Good Morning America》及Fox TV 熱門談話節目《The Jennifer Hudson show》宣傳。隨著aespa最新巡迴「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」今年八月底於首爾起跑，還將於明年二月在香港開唱，讓粉絲相當期待亞洲其他站點的公布。