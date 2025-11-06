鄭敬淏練探戈「練到指甲脫落」　不敢求救13年女友秀英：我哪敢啊

記者蔡琛儀／台北報導

南韓動作喜劇《誰想當老大》笑料不輸《雞不可失》，11月21日將在台上映，該片在韓短短5天破百萬觀影人次，截至11月5日累積242萬人次，穩居2025年度票房第五名。主演鄭敬淏睽違3年華麗回歸，不只頂著金髮、刺青帥氣登場，更為角色苦練探戈，還練到指甲脫落。

▲鄭敬淏和秀英交往13年。（圖／翻攝自Instagram／jstar_allallj、sooyoungchoi）

鄭敬淏飾演酷勁十足卻熱愛探戈的黑幫繼承人「強表」，為詮釋優雅又危險的氣質，所有動作戲親自上陣，還花3個月密集學舞，被問到是否向交往13年的女友、「少女時代」秀英請教，他笑喊：「我哪敢啊！關於跳舞的事，我根本不敢問她。」一句話閃光又爆笑。

鄭敬淏在片中以纖瘦身型穿西裝跳探戈，他坦言：「不只是這部電影中的角色，我目前正在拍攝的電視劇《Pro Bono》中的角色設定也是非常瘦，不過我並沒有特別要去減重或增重。畢竟我現在已經四十多歲了，也該考慮稍微增點肉。等電視劇結束後，我打算正式開始運動，試著讓身體結實一點。」他更放話：「是時候該跟『骨感男』這個稱號說再見了。」

▲鄭敬淏在《誰想當老大》中飾演探戈愛好者。（圖／采昌國際多媒體提供）

男主角「強表」原設定是鋼琴迷，但鄭敬淏提議改成探戈愛好者，才有現在這個亮眼角色。他說：「學探戈之後真的上癮，還推薦爸媽一起學！」霸氣又可愛的反差魅力，讓他成為全片最吸睛亮點。