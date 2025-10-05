BIBI來台灣「一天吃四餐」　1樓爬上6樓學中文⋯台粉全場嗨翻

記者吳睿慈／台北報導

南韓創作女神BIBI（金亨瑞）帶著巡演首次帶著專場來到台灣開唱，4日晚間在台北國際會議中心與粉絲共度夜晚。BIBI熱情以中文回應：「你好！謝謝！」坦言首次在台北開唱內心非常緊張，也十分感激眾多粉絲到場支持。演出超過兩個半小時，BIBI除了全程唱跳不間斷，也與粉絲多次近距離互動，甚至下台向粉絲求教中文，現場宛如變身「告白大會」。

▲BIBI來台開唱寵粉，從1樓爬上6樓學中文，台粉全場嗨翻。（圖／Live Nation Taiwan提供）



BIBI於4日在台開唱，她穿著一身深藍背心與白裙美麗登場，以〈Midnight Cruise〉、〈Hangang Gongwon〉抒情開場，伴隨金色彩帶和歡呼聲，她藏不住笑意直呼「台北的大家真的好親切」、「真的來了好多人，這是我第一次在台北演出，我非常緊張，很高興見到你們」，反差萌很圈粉。

BIBI雖是首次來台開專場，但過去就來過台北開唱，她大讚台北美食，「其實去年的時候有來過一次台北，我吃了很多好吃的食物，所以我就跟工作人員說，來到台北一天要吃四餐才行。」

▼▲BIBI帶來精彩演出。（圖／Live Nation Taiwan提供）



演出超過兩個半小時，BIBI甚至下台向粉絲求教中文，現場宛如變身「告白大會」，她從1樓一路爬上6樓，沿途搜集中文單字，包含「我愛你」、「水啦」、「笑死」、「辣妹」、「老婆」、「結婚」、「我要常來台北」等趣味中文，還有幾個實用的撩妹單字「我愛你」、「我們私奔吧」、「你是我的唯一」、「你是我的女朋友」等，粉絲全場樂翻。