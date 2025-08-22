首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

記者蕭采薇／台北報導

電影《角頭－鬥陣欸》上映首日就衝出全台票房1900萬佳績，空降全台票房冠軍，一舉超越《角頭－大橋頭》首日紀錄，也刷新近十年國片首日最高紀錄。對於片中的大尺度「酒池肉林」戲碼，許多觀眾驚呼：「我以為是看角頭，沒想到是看奶頭。」而片中全裸演出的，都是專業的AV女優、成人片演員。

▲《角頭－鬥陣欸》人氣旺，上映首日全台就衝出1900萬的票房。（圖／記者黃克翔攝）

《角頭－鬥陣欸》也創下今年限制級電影首日票房最佳成績，「貴董」高捷信心滿滿地說：「我們這次一定要突破3億元，剛剛我們在車上一路上歡唱，太開心了！」主演王識賢也感動的說：「我們這次是北中南拆開宣傳的策略，感謝各位大家支持，國片需要大家一起努力。」

▲《角頭－鬥陣欸》演員群兵分三路跑宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

這回《角頭－鬥陣欸》一開場就有段「酒池肉林」戲碼，極為震撼，也在社群平台Threads掀起討論。有觀眾揶揄：「以為是看角頭，沒想到是看奶頭。」但其實片中全裸演出的，都是專業的AV女優。黃鐙輝受訪時也曾開玩笑說：「拍完那場戲，回家都會夢到我奶奶。」

▲王自強、鄭人碩、孫鵬、黃冠智、伊正、黃尚禾、潘俊佳、唐振剛等演員，為《角頭－鬥陣欸》跑宣傳回饋影迷。（圖／記者李毓康攝）

也因為這場戲，《角頭－鬥陣欸》毫無懸念地被分到限制級，對此《角頭》系列監製「宏哥」張威縯坦然表示：「我也沒有期望過，《角頭》會被分到其他級。」對於票房好成績，張威縯也感性表示：「有今天的成績都是粉絲的支持，我們一直都秉持跟粉絲走在一起。」

▲《角頭－鬥陣欸》這次加入南部勢力，黃鐙輝片中還有與20位AV女優的演出。（圖／曼尼娛樂提供）