全炫茂曬診斷書撇非法醫療！　意外自爆「勃起障礙」網幫叫屈

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女諧星朴娜勑近來被爆出疑似接受非法醫療施術，掀起極大爭議，風波也燒到其他同節目的藝人，包括Key、全炫茂。而全炫茂日前透過經紀公司澄清，其在車內打點滴的行為是合法醫療行為，他也因公開診斷書，被發現了有性功能障礙的事實。

▲全炫茂日前捲入非法打點滴的風波之中。（圖／翻攝自Instagram／junhyunmoo）

全炫茂因過去曾在《我獨自生活》中，被拍到於座車裡接受點滴治療的畫面，遭人質疑可能涉及非法醫療行為，經檢舉後，被警方以涉嫌違反《醫療法》著手調查。對此，他透過經紀公司SM C&C發表聲明，並公開自己在2016年1月14日、20日、26日到醫院接受正式診療的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全炫茂被翻出9年前在車中打點滴的畫面。（圖／翻攝自MBC）

至於外界也關注的醫療廢棄物問題，SM C&C表示，全炫茂依照醫療人員事前指示，1月26日再回到醫院時，已返還手上的醫療廢棄物。由於針頭、注射器等接觸血液的物品具有感染風險，依法屬於「醫療廢棄物」，若任意處理恐違反《廢棄物管理法》，可能遭行政處罰。

不過，雖然點滴是否合法的爭議暫時平息，另一個焦點卻意外延燒。因為在全炫茂公開的診療明細中，出現自費項目「Mvix 100」，該藥被認為是治療勃起障礙的藥物。而一名大學醫院泌尿科A教授受訪指出：「Mvix100僅被用作改善勃起障礙的輔助用途。」藥效需在性行為前約1小時服用才有效，在體內停留的時間僅2至3小時。而全炫茂被處方的100mg屬高劑量，A教授推測，可能是50mg效果不足，才會開到100mg。

▲全炫茂的診斷明細中，有治療勃起障礙的藥物。（圖／翻攝自SM C&C）

由於公開處方內容實在太私密，不少輿論反而對全炫茂產生同情，直呼「到底有多冤枉才會連這種處方內容都公開」，也有人認為若刻意遮蔽該項目，可能反而引起更多猜測與爭議。另一方面，即便全炫茂方已提出資料說明，警方仍已展開調查。首爾江南警察署表示，因接獲國民申訴網站舉報，要求確認全炫茂車內注射點滴是否屬合法醫療程序，因此將就此調查。