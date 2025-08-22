屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！　《寶島一村》楊智斌接替登台

記者蕭采薇／台北報導

資深舞台劇導演賴聲川近日在北京宣傳《寶島一村》，活動上卻意外爆發爭議。一名觀眾直言點名演員屈中恆，質疑其過往涉毒事件，讓現場氣氛瞬間急凍。而《寶島一村》原定8月22、23日在北京的演出，屈中恆確如今也確定遭換角，改由楊智斌接替登台。

▲屈中恆。（圖／記者李毓康攝）

賴聲川帶著屈中恆等藝人赴中國宣傳時，被觀眾質疑屈中恆是否應被列為「劣跡藝人」，要求主辦方解釋，尖銳的提問讓所有人措手不及。現場瞬間陷入一片沉寂。面對這突如其來的公開質疑，原定熱鬧的宣傳活動氣氛急轉直下，主辦單位與賴聲川一時難以回應，氣氛極為尷尬。

▲屈中恆《寶島一村》演出遭換角。（圖／翻攝自貓眼）

事件延燒幾天後，《寶島一村》主辦單位在22日發出公告，宣布原定8月22、23日在北京的演出，屈中恆確定不會出現，改由楊智斌接替登台。先前屈中恆曾透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，表示「謝謝大家的關心，20年前曾犯的錯誤已認真改正，目前很珍惜擁有的一切，也專注做好每一份工作，謝謝大家。」

▲屈中恆《寶島一村》演出遭換角。（圖／翻攝自貓眼）