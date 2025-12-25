想看《大濛》竟查無場次？網驚：下檔了！　揭秘「消失真相」片商發聲

記者蕭采薇／台北報導

電影《大濛》在多部強檔新片夾擊的競爭局勢下，全台票房已正式突破6千萬大關！這部作品成功催出許多許久未進戲院的觀眾，不過近日卻有不少民眾想預訂週末場次時，驚見訂票網頁顯示「沒有場次」，嚇得直呼：「《大濛》已經下檔了嗎？怎麼這麼快！」

▲《大濛》全台票房已突破6千萬。（圖／華文創提供）

《大濛》憑藉動人口碑逆勢突圍，不僅滿座率居高不下，各地更屢傳完售佳績。但民眾查不到新的電影場次，其實是場誤會。一般電影院的排片慣例，通常會在週三或週四才會更新並公布該週末的確切場次。

因此若觀眾在週一或週二查詢週末時刻表，往往會因為場次尚未出爐而查無資料，並非電影已經下檔。不過現實也相當殘酷，若是電影在週間的票房表現不佳，確實也會直接影響到週末的排片規模。

▲《大濛》在強片環伺下逆勢突圍，不僅滿座率居高不下，各地更屢傳完售佳績。（圖／華文創提供）

由於誤會的觀眾實在太多，片商也緊急在社群呼籲，坦言在強片環伺下，場次的確有受到擠壓而減少，但真的還沒有要下片。片商也對《ETtoday星光雲》感性表示：「能讓觀眾這麼關心上映場次，真的很開心。尤其《大濛》打動了許多平常不進戲院的觀眾願意走出門支持，我們由衷感謝。」