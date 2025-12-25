劉冠廷《雙囍》備婚崩潰喊：沒一場婚禮是屬於我們的　「一日辦兩場」崩潰躲廁所

記者蕭采薇／台北報導

結婚到底是誰的主場？電影《雙囍》劉冠廷與香港影后余香凝飾演的新人，為了擺平劉冠廷那一對「死不相見」的離婚父母（庹宗華、楊貴媚 飾），竟被迫在一天內連辦兩場婚禮！超寫實的崩潰行程讓劉冠廷躲在廁所不想面對。

▲劉冠廷崩潰金句「沒一場婚禮是屬於我們的」道出許多新人結婚心聲。（圖／水花電影提供）



由《孤味》億萬票房導演許承傑編導的最新力作《雙囍》，將於明年（2026年）大年初一上映。25日釋出正式預告，，引爆網友共鳴直呼：「太真實了！婚禮當天爸媽和親戚根本才是真正的主角！」

《雙囍》延續導演擅長的細膩家庭情感，這回將鏡頭對準讓所有新人聞風喪膽的「婚禮修羅場」。預告中，劉冠廷不僅要面對離異父母的親友夾殺，還得應付迷信的香港岳父（田啟文 飾）。多方施壓下，新娘余香凝忍不住淚崩質問：「今天我們結婚，不應該是最開心的嗎？」劉冠廷也道出無數新人心聲：「卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」

▲《雙囍》中混亂的婚禮讓新娘余香凝忍不住質問：結婚不該是最開心的嗎？（圖／水花電影提供）

金馬影后楊貴媚此次飾演控制欲極強的男方母親，為了圓滿自己當年再婚的遺憾，堅持要在兒子的婚禮上展現「主權」。預告中可見她霸氣拿起麥克風獻唱，但楊貴媚透露，拍攝這場戲時她正好重感冒，咳到懷疑人生，苦笑說：「導演選的歌音很高，我最大的對手其實是咳嗽。」所幸靠著劇組準備的保養品撐過，完美詮釋出角色的強勢與脆弱。

▲楊貴媚在《雙囍》重感冒抱病開金口獻唱。（圖／水花電影提供）

驚喜卡司還包括《少林足球》的「三師兄」田啟文，他飾演迷信的新娘爸爸，為緊張的婚禮增添不少笑料；以及金馬影后陳淑芳義氣相挺，客串演出關鍵的奶奶一角。陳淑芳霸氣表示：「不管酬勞多少，只要是一句話、一場戲，我都會演。」

▲陳淑芳再續《孤味》前緣，客串《雙囍》挺導演。（圖／水花電影提供）

《雙囍》集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、田啟文、9m88、蔡凡熙等華麗陣容，更有日本女星吉岡里帆跨海驚喜演出。劇情描述一對新人為了瞞天過海，聯合婚顧與伴郎試圖在一天內完美舉辦兩場婚禮，這場笑淚交織的家庭大戰，將於明年2月17日大年初一正式上映。

▲田啟文（左）在《雙囍》中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》集結眾多實力派演員齊聚迎接農曆新年。（圖／水花電影提供）