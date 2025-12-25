明星媽媽組火力全開　61歲夏靖庭體力震撼全場

記者葉文正／台北報導

大型混合健身運動競技節目《最強的身體》開播以來話題不斷、收視持續攀升。節目祭出陣容超強的「明星媽媽組」與「55+男單組」，不僅競賽激烈，也充滿溫馨與笑點。尤其明星媽媽組陣容非常強大，包含侯昌明愛妻曾雅蘭、屈中恆的愛妻Vicky，以及蘿莉塔、黃莉、妖嬌等人妻同場較勁，一起挑戰自己的極限。主播蔡尚樺直呼：「哪像媽媽呀！根本就是少女。」大讚一票明星媽媽不僅狀態極佳，凍齡外型令人驚艷。

▲李興文(左)二度回鍋力求挑戰體能極限。（圖／好看娛樂）

侯昌明全程在場邊為老婆曾雅蘭應援，還在同為參賽者的李興文鼓動下，當場加碼鼓勵老婆10萬元完賽獎金，而「重賞之下、必有勇婦」，曾雅蘭聽聞後士氣大振，直呼：「為了10萬元我會拚的！」她一上場腎上腺素飆升，展現驚人體力全力衝刺，隨著終點越來越近，反倒是侯昌明臉色越來越緊繃，意外成為場邊眾人揶揄的笑點。

▲侯昌明(右)與曾雅蘭力拼。（圖／好看娛樂）

55+男單組星光熠熠，集結二度參賽的李興文、游安順、侯昌明、何豪傑、夏靖庭等實力派藝人，堅強卡司讓現場氣氛沸騰。李興文坦言上回未能完賽始終耿耿於懷，更直言：「回去我一直期待，能夠再回到這個場上來。」這次特別加強訓練，無論體態或精神狀態都明顯升級，誓言要雪恥。

▲明星嬤嬤們參戰。（圖／好看娛樂）

游安順則笑稱是被好友李興文「洗腦」才答應參賽，更放話若對方跑在自己前面「就完蛋了」。侯昌明則因老婆成功完賽，壓力瞬間爆表，直言這一關「面子絕對不能輸」。何豪傑也透露受到曾參賽的兒子激勵，決定親自下場挑戰自我。現年61歲夏靖庭一上場就成為焦點，身為該組年紀最大的選手，卻以驚人體能讓主播連連驚呼。徐展元更盛讚：「夏靖庭要證明薑是老的辣！」

此外，這次還首度迎來「民意代表組」，由高雄市鳳山區市議員林智鴻、三民區市議員鄭孟洳代表地主隊出戰，另有前青年局局長、前鎮區里長，以及市長陳其邁的貼身祕書同場較勁。一行人脫下嚴肅形象，展現熱血與活力，讓現場觀眾對他們的表現充滿期待！