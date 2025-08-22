鄭人碩《角頭》謝票狂親粉絲！　小薰喊話「讓出鄭太太名號」：歡迎大家拿去

記者蕭采薇／台北報導

「小薰」黃瀞怡22日以影展大使身份，出席桃園電影節開幕記者會。男友鄭人碩為演出電影《角頭－鬥陣欸》勤跑宣傳，更放話來者不拒，要親就給親。對此小薰先是說：「真的不要這樣啦！」但也大氣表示，如果大家想要「鄭太太」這個名號，「我可以讓出去，歡迎拿去。」

▲「小薰」黃瀞怡22日以影展大使身份，出席桃園電影節開幕記者會。（圖／桃園電影節提供）



小薰在首映會當天已經《角頭－鬥陣欸》，但她特別稱讚黃騰浩，「黃騰浩讓我眼睛一亮，很帥氣，演技也好，希望他可以入圍金馬獎。」對於鄭人碩來者不拒，親、抱都願意，小薰雖然嘴上說願意把「鄭太太」的名號讓出去，但仍忍不住放閃說：「他太會做菜了，我真的捨不得他的廚藝。」

▲鄭人碩送福利來者不拒、男女不拘。（圖／記者李毓康攝）



原來小薰近期瘦身有成，男友的愛心料理也功不可沒，鄭人碩會為她準備涼拌黃瓜、水煮蛋、滷豆腐和蘿蔔等料理，幫著小薰控管飲食，就連最近忙於宣傳，也會在家中事先準備好。對於鄭人碩親粉絲的「福利」，兩人的經紀人也在旁補充：「很多都是粉絲要求，都盡量滿足粉絲要求。」

▲鄭人碩出席電影《角頭－鬥陣欸》活動，大方應粉絲要求送出臉頰吻。（圖／記者李毓康攝）

小薰也被問及，同為「黑澀會美眉」出身的「大牙」周宜霈離婚一事，先是驚訝表示不知情，但很欣慰大牙是和平分手，彼此關係仍很好，「也許到最後覺得彼此最懂我，還是會在一起。」話鋒一轉，她也開玩笑虧自己和鄭人碩，「所以幹麻要結婚！」小薰坦言，這是該衝動的事，「因為是兩個家庭，跟對方親戚的關係都要特別下功夫。」

▲「小薰」黃瀞怡（左）擔任桃園電影節影展大使。（圖／桃園電影節提供）



第12屆桃園電影節今天起至9月4日，在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14 天接棒放映，並將搶先於8月2日、3日分別於桃園淘動漫、台北光點舉行選片指南及影人交流講座。本屆桃園電影節以「遇見」為主題，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。