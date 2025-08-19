王陽明突襲《角頭》首映！ 重現「大橋頭是我爸的」　 高捷曝：去年票房都靠他

記者蕭采薇／台北報導

億萬IP《角頭》系列全新電影《角頭－鬥陣欸》，19日舉辦首映會。去年王陽明在《角頭－大橋頭》參與了全程的宣傳活動，今年卻神隱，像他的角色一樣神秘。高捷在首映前受訪時表示：「他一定會來啦！會給我們驚喜！」果然當晚王陽明就驚喜現身，還喊出那句經典台詞：「你知道大橋頭是誰的嗎？我爸的！」

▲王陽明驚喜現身《角頭－鬥陣欸》首映典禮。（圖／記者黃克翔攝）

《角頭》從21日開始將兵分三路全台宣傳，高捷在首映前受訪時表示，這次王陽明一定會出現在宣傳活動：「他一定會來啦！會給我們驚喜，但我們不知道他何時會來，去年票房有一大部分是因為他，這次他是彩蛋，相信他一定會力挺。」

▲《角頭－鬥陣欸》由高捷領軍，帶領「北館」王識賢和「五虎」等一眾小弟，震撼開場 。（圖／記者黃克翔攝）

去年票房大賣王陽明大方送表給粉絲，高捷也做出承諾：「那是王陽明他的心意，我們也有心意但沒有這個環境，所以今年我就送出太陽眼鏡。」黃鐙輝在一旁開玩笑加碼直說：「我這一次從上映當天，直接送出我的送丈母娘！然後送出去就不要回來了！」

▲《角頭－鬥陣欸》首映典禮熱鬧非凡，經典角色幾乎全到齊。（圖／記者黃克翔攝）

而當晚首映會上，王陽明果然驚喜現身，一出場就大喊：「What’s up MDFK！麥可回來了！」更應阿ken要求再講一次招牌台詞：「你知道大橋頭是誰的嗎？我爸的！」他也為片中飾演其父親的龍天翔獻上擁抱，說道：「很對不起爸爸，跑到美國去，留他一個人在這邊，對不起爸爸。」

▲王陽明驚喜現身《角頭－鬥陣欸》首映典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

而先前片中飾演「喜爺」的喜翔，劇透他也會在這一集中出現，王陽明笑說：「這是我乾爹說的（角色），他的話不知道該不該信，他很壞，我希望大家進戲院看就知道，這部很重要，可以先複習之前的電影，再進戲院！」

▲羅志祥以影迷身份，現身《角頭－鬥陣欸》首映典禮。（圖／記者黃克翔攝）

另一位神秘嘉賓羅志祥，現身時令粉絲非常驚喜。他透露今天是以影迷的身份到現場。不過羅志祥有參演監製張威縯的另一部作品《我的網紅女兒》，他笑說：「我是另一個宇宙的。」也透露如果能有機會在《角頭》軋一角，最想要和懷秋飾演的「蠍子」對打，《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

▲（左起）林真亦、陸明君、王宣，為《角頭－鬥陣欸》首映典禮，增添一絲溫柔的氣息。（圖／記者黃克翔攝）