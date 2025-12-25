吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

記者潘慧中／綜合報導

鹿希派最近罕見在節目中自爆過往情史，他坦言曾與「大尺度模特」交往過，立刻引發現場所有人一陣驚呼。雖然這段感情來得快去得也快，女方性格像風一樣自由，但他內心其實仍存有些許芥蒂，更直言兩人缺乏心靈交流，「只要離開床，我們就沒話說了」，道出這段關係無法長久的主因。

▲▼鹿希派承認有和台灣的大尺度女模交往過。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



鹿希派上《11點熱吵店》透露，曾經遇到這樣的一個對象，「愛情來得快」，他剛開始並沒有抱持太嚴肅的心情，原因是對方給人一種很會玩的感覺，加上他心想「人生只有一條命，能相遇就是緣分」，便火速在一起了，但也沒有交往很久。

提到相處模式，鹿希派深刻感受到兩人心靈契合度的不足，到最後其實「沒有話講」，只剩下肉體上的交流，「那感覺就好像愛情少了兩個輪子」。他更進一步發現了一件現實的事：「只要離開床，我們就沒話說了。」這種僅止於身體卻無法溝通的狀態，讓他意識到這段感情難以延續。

▲鹿希派到最後發現和女模根本沒話聊。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



不過，鹿希派也透露這段經歷讓他這個「普通直男」對大尺度模特產業有了更細緻的認識。他指出該圈子其實分類非常細，「有的是可以全裸的、可以下來全拍的」，也有堅持只拍「性感時裝」的，甚至還有單純喜歡展現自己、不求營利的人，界線分明且各有原則。

儘管對產業有了全新理解，但當被問到若對方聊得來是否能克服心魔、長久發展時，鹿希派思考後回應：「如果能聊得來⋯⋯那我可能要跟憲哥聊一下。」

▲鹿希派回答主持人提問。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）