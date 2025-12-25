北流耶誕小鎮嗨翻年末！　16舞台齊開唱「2天吸2萬人」

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「北流耶誕小鎮」自12月13日至28日登場，全園區16座舞台同步開唱，集結35場演出、4大特別企劃與70家市集，打造音樂滿溢的耶誕場景。12月20、21日活動迎來高峰，民眾戴著麋鹿髮箍穿梭園區，兩日吸引逾2萬人次參與，耶誕氛圍爆棚。

▲▼馬念先、鄭宜農輪番開唱。（圖／北流提供）

系列主活動「耶誕音樂嘉年華」成為焦點，兩天共10組卡司輪番上陣，馬念先、午夜乒乓、共振效應、Optical Orca光學虎鯨、野巢Nosu，以及「北流五週年音樂共創計畫」合作的鄭宜農、S鄭雙雙，還有釜山國際搖滾音樂節推薦的韓國樂團ddbb，曲風橫跨爵士、搖滾、電子與獨立流行。

久違登台的馬念先笑料百出，一開口就帶觀眾合唱《聖誕快樂歌〉，自嘲造型像賣場耶誕裝，笑翻全場；鄭雙雙則分享年末心情，盼世界多一點愛，並以〈Time〉帶動全場合唱。鄭宜農感性談近況與未來計畫，合體演唱〈Right Here〉，再以〈金黃色的〉留下溫柔餘韻。

除主舞台外，園區各角落皆有驚喜演出，木偶劇團、即興爵士與觀眾互動不斷。音樂雖告一段落，MOYO耶誕市集仍持續至12月28日，並搭配百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》，讓北流在年末為城市留下熱鬧又溫暖的耶誕記憶。