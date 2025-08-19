ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《角頭》北館五虎將罕見合體！　潘俊佳退團MP十年「想切割」：求別再叫我嘎嘎

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列全新電影《角頭－鬥陣欸》，延續去年《角頭－大橋頭》票房突破2.2億掀起的全台熱潮，19日在西門町舉行首映與見面會。廣受粉絲喜愛的「北館五虎將」全員集合，「新勢力六大男神」黃騰浩、張懷秋、黃鐙輝、吳念軒、「阿Ben」白吉勝、「嘎嘎」潘俊佳人氣也很旺。不過退團已經快10年的他，感慨的說，聽到很多粉絲還是叫他嘎嘎，但他希望能與過去切割，「希望大家記得我是潘俊佳。」

▲《角頭—鬥陣欸》西門町掃街見面會。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭—鬥陣欸》西門町掃街見面會，「嘎嘎」潘俊佳和粉絲自拍。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》是進入《角頭3》的最後拼圖，而「北館五虎將」鄭人碩、黃尚禾、張再興、唐振剛、吳震亞，在《角頭2：王者再起》中死了三個，只剩鄭人碩、張再興入獄。唐振剛感慨說：「五虎見一次少一次，特別珍惜。」黃尚禾說：「從《角2》開始到現在，媒體也是一路看著我們越來越茁壯，很幸運可以加入這家庭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭—鬥陣欸》西門町掃街見面會，（左起）林道禹、吳長愷、陳萬號、黃冠智、吳震亞、張再興、黃騰浩、鄭人碩、張懷秋、黃鐙輝、黃尚禾、唐振剛、「阿Ben」白吉勝、「嘎嘎」潘俊佳、吳念軒。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭—鬥陣欸》西門町掃街見面會，（左起）林道禹、吳長愷、陳萬號、黃冠智、吳震亞、張再興、黃騰浩、鄭人碩、張懷秋、黃鐙輝、黃尚禾、唐振剛、「阿Ben」白吉勝、「嘎嘎」潘俊佳、吳念軒。（圖／曼尼娛樂提供）

新加入「角頭宇宙」的黃鐙輝表示，首次參與角頭活動滿感動的：「天氣很熱，大家跟我們從電影院一起到六號出口，有覺得像巨星的感覺，我平常自己出去沒有人會看我，但『瑪莎大仔』大家都知道我。」高捷在一旁吐嘲：「沒有人會自己叫自己老大的，請你改口好不好，不然我不知道要怎麼跟你相處。」

鄭人碩在《角頭－鬥陣欸》回歸宣傳，先前放話遇到粉絲會來者不拒「能抱就抱」。19日首映會上，有生日的粉絲許願「希望鄭人碩親我一下」，鄭人碩笑說：「因為粉絲的老公就在旁邊，所以我就禮貌性的親了一下手。」

▲《角頭—鬥陣欸》西門町掃街見面會。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭—鬥陣欸》鄭人碩粉絲福利滿滿。（圖／曼尼娛樂提供）

吳念軒也是新加入角頭宇宙的成員，他坦言感受到角頭粉絲的熱情，是非常難得的經驗。他笑說：「今天現場還有粉絲替我們擦汗，拿電風扇給我，但我不小心把粉絲的電風扇拿走了。」同樣第一次加入角頭宇宙的黃冠智則說：「有被角頭的power震撼到，希望以後大家也會記得我叫小豪（角色名）。」

▲《角頭—鬥陣欸》西門町掃街見面會。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭—鬥陣欸》吳念軒和粉絲自拍，左為出品人張芷瑄。（圖／曼尼娛樂提供）

最後，被問起票房公約，高捷表示不要給自己太大的壓力，「希望寫下不錯的成績，票房更好！」另外，全新《鬼滅之刃》電影版已賣破4億台幣，他坦言自己看過，但並不擔心影響到角頭票房：「（鬼滅）已經上映相隔兩個禮拜，我覺得兩部不衝突，觀眾喜歡我們就拍好電影給觀眾。」

▲《角頭—鬥陣欸》西門町掃街見面會。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭—鬥陣欸》「阿Ben」白吉勝、黃鐙輝。（圖／曼尼娛樂提供）

▲▼ 《角頭－鬥陣欸》見面會＋首映典禮大型記者會-鄭人碩。（圖／記者黃克翔攝）

▲粉絲親吻鄭人碩。（圖／記者黃克翔攝）

 

