短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

記者陳芊秀／綜合報導

陸網近日瘋傳一段錄音檔，聲稱短劇女星與助理因薪資糾紛發生口角衝突，甚至情緒失控動手打助理，雙方互毆驚動警方。網友從音檔聲音認出是短劇界的人氣女神左一，令各界大呼震驚失望，本人發長文說明爭吵過程並公開道歉。

▲▼短劇女神左一坦承出手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲短劇女神左一人設翻車！打助理錄音檔遭曝光。（圖／翻攝自小紅書）

根據陸媒報導，該位助理向左一索取9月15日至23日的薪資2737.5人民幣（約台幣1萬2249元）及墊付的2581.74人民幣（約台幣1萬1552元），卻遭到左一拒絕，並以「未完成最後一天工作」為由威脅不支付。隨著爭執升級，左一情緒失控，對助理動手，導致雙方互毆，助理因此報警，警方介入並認定為互毆，協商賠償5619.24人民幣（約2萬5145元）的費用，其中包含300元的腦部CT費用，但該費用由劇組代付，左一本人未出任何金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這起事件的導火線，是因為助理在雨夜行車途中，拒絕為左一冒險停車取酒，認為此舉存在安全疑慮。左一對此不滿，助理隨後提出離職並要求支付薪資，矛盾因此加劇。隨著錄音內容的曝光，網友更聽到左一多次喝斥「滾出我家」，並伴隨著肢體衝突的聲音。事件更因此登上熱搜。

左一發出長文聲明，首先向助理「小饅」及粉絲致歉，針對錄音檔內容，她坦承「的確是動手了」，無論對錯，動手打人就是錯誤的行為，她文中再次道歉「對不起，動手打人就是錯的，也向支持我信任我的粉絲們道歉」，認了沒有做好一個正確榜樣，並表示會引以為戒，接受大眾監督。

▲▼短劇女神左一坦承出手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼短劇女神左一坦承出手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲左一長文道歉，坦承動手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

針對網友質疑「不發工資」及「耍大牌」等指控，左一公開多張截圖作為證據，顯示已將款項轉交給劇組制片老師代發給助理。她解釋之所以找第三方發放工資，是為了避免雙方情緒再次激化，希望透過公正管道解決爭議。除此之外，她透露當時錄音本該刪除，不解為何會流出，但為了不讓事實被歪曲，才決定站出來給大眾一個交代，同時也公開一段第三方視角的說明，描述助理小饅凌晨突然要求離職、態度囂張，兩人在客廳與臥室爆發拉扯與報警的細節。

▲▼短劇女神左一坦承出手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼短劇女神左一坦承出手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲左一曬轉帳證明強調有支付酬勞給助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼短劇女神左一坦承出手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲左一轉貼第三視角發文，公開與助理爭執細節。（圖／翻攝自小紅書）

左一在短劇界有「百搭女神」的封號，近期搭申浩男《傅總，你的命我續上了》被看好拍第2季，還有代表作《她不乖》、《乖乖入局，賀少放肆嬌寵》、《我的人鱼夫君》等。然而受到負面風波影響，傳出原定她擔任主演的短劇已經不拍了。網友認為短劇趨勢正好，更重視演員形象與品行，此時傳出打助理欠薪，形同「塌房」，眾人憂心今後很難找到投資方支持她接演新劇。

▲▼短劇女神左一坦承出手打助理。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友爆料原定左一擔任女主角的新劇不拍了。（圖／翻攝自小紅書）

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

