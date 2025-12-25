專訪／炎亞綸爭取婚姻平權原因曝光！穩交另一半「24小時黏一起」

記者黃庠棻／台北報導

男星炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》，主打真實、不迴避的內容，節目從他的生活與觀點出發，紀錄他「怎麼看世界、結交哪些朋友、又如何選擇過更精彩的人生」，而他近期接受訪問時也對自己的感情世界侃侃而談，日前接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了自己對婚姻的態度。

炎亞綸日前接受《ETtoday星光雲》專訪，大方認了跟阿本曾經在年期時期交往過，當時礙於社會風氣不敢承認，造成心中無法忘懷的傷痛，談到感情世界他變得感性，眼眶也有些許濕潤，被問及是否有回憶到過往心痛的故事，他直言「曾經認真爭取過婚姻平權」。

對此，炎亞綸補充說道，自己常常跟很熟的朋友分享，過去很開心自己努力爭取過婚姻平權，直言「盡了自己小小的力量」，只是後來沒有過多參與的原因，是認為「本身對於兩個人進到婚姻的普遍狀態不是很認同」，而自己支持婚姻平權只是為了「支持各種愛情的面相」。

雖然炎亞綸目前對於婚姻沒有太多想像，但仍對於婚姻有所憧憬，笑說「如果遇到對的人會覺得可以，希望另一半可以平淡的相處」，但他自問自答「有沒有需要一定要結婚？我覺得不見得」，尤其是如果雙方在婚姻中有了小孩，發生問題又會更加棘手，笑說「你看小傑（江宏傑）！小孩是無辜的！」

此外，炎亞綸也談及目前穩交中的另一半，他難掩幸福表情，表示現在的男友願意陪伴，好處是雙方24小起都黏在一起，兩人相處「不需要花太多心思經營，不需要花太多腦筋，我們兩個都是可以很無聊過一天的人」，目前就是「平淡中帶點幸福」。