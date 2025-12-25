ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林心如認與霍建華「沒想過會在一起」
90%病人「傷膝蓋主因」曝
蔡依林大巨蛋倒數6天「宣布好消息」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

香蕉 王俊傑 小S 王ADEN 金莎 孫丞瀟 陳彥婷 左一

專訪／炎亞綸爭取婚姻平權原因曝光！穩交另一半「24小時黏一起」

記者黃庠棻／台北報導

男星炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》，主打真實、不迴避的內容，節目從他的生活與觀點出發，紀錄他「怎麼看世界、結交哪些朋友、又如何選擇過更精彩的人生」，而他近期接受訪問時也對自己的感情世界侃侃而談，日前接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了自己對婚姻的態度。

▲▼炎亞綸專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸對感情世界侃侃而談。（圖／記者周宸亘攝）

炎亞綸日前接受《ETtoday星光雲》專訪，大方認了跟阿本曾經在年期時期交往過，當時礙於社會風氣不敢承認，造成心中無法忘懷的傷痛，談到感情世界他變得感性，眼眶也有些許濕潤，被問及是否有回憶到過往心痛的故事，他直言「曾經認真爭取過婚姻平權」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼炎亞綸專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸對感情世界侃侃而談。（圖／記者周宸亘攝）

對此，炎亞綸補充說道，自己常常跟很熟的朋友分享，過去很開心自己努力爭取過婚姻平權，直言「盡了自己小小的力量」，只是後來沒有過多參與的原因，是認為「本身對於兩個人進到婚姻的普遍狀態不是很認同」，而自己支持婚姻平權只是為了「支持各種愛情的面相」。

▲▼炎亞綸專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸對感情世界侃侃而談。（圖／記者周宸亘攝）

雖然炎亞綸目前對於婚姻沒有太多想像，但仍對於婚姻有所憧憬，笑說「如果遇到對的人會覺得可以，希望另一半可以平淡的相處」，但他自問自答「有沒有需要一定要結婚？我覺得不見得」，尤其是如果雙方在婚姻中有了小孩，發生問題又會更加棘手，笑說「你看小傑（江宏傑）！小孩是無辜的！」

▲▼炎亞綸專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸對感情世界侃侃而談。（圖／記者周宸亘攝）

此外，炎亞綸也談及目前穩交中的另一半，他難掩幸福表情，表示現在的男友願意陪伴，好處是雙方24小起都黏在一起，兩人相處「不需要花太多心思經營，不需要花太多腦筋，我們兩個都是可以很無聊過一天的人」，目前就是「平淡中帶點幸福」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

炎亞綸

推薦閱讀

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

8小時前

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

8小時前

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

21小時前

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

14小時前

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

12/24 19:40

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

23小時前

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席惟倫8友人同框

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席惟倫8友人同框

7小時前

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

12/24 07:20

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

12小時前

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

21小時前

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

9小時前

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

12/23 11:23

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
孟子義跌倒

孟子義跌倒
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

看更多

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

白冰冰點「佛心」外送直送錄影棚！　來賓直呼雞蛋糕有洋蔥

17分鐘前0

《六人行》又一人走了！男星癌逝　享壽60歲

25分鐘前13

家貓未植晶片明年元旦起開罰　最高可罰1萬5000元

41分鐘前0

名導李崗宣布新身份「親推2驚喜」　好友曾國城力挺：代表一種期待

46分鐘前0

振永神斷句撩爆李沐：我喜歡妳...拍的照片　宋柏緯教喊「爽！」被讚超實用

1小時前10

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

2小時前10

平安夜宋逸民、陳維齡　帶小薰、李又汝進警政署

2小時前0

專訪／炎亞綸爭取婚姻平權原因曝光！穩交另一半「24小時黏一起」

3小時前13

想看《大濛》竟查無場次？網驚：下檔了！　揭秘「消失真相」片商發聲

3小時前0

北流耶誕小鎮嗨翻年末！　16舞台齊開唱「2天吸2萬人」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體
    8小時前6881
  2. 野生李多慧「排隊買丹丹」！
    8小時前3612
  3. 王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖
    21小時前204
  4. 王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」
    14小時前3832
  5. 《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」
    12/24 19:402413
  6. YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸：剴剴沒查到才扯
    23小時前41
  7. 范姜彥豐聖誕節曬大合照！胡釋安、席惟倫8友人同框
    7小時前166
  8. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    12/24 07:201815
  9. 泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞
    12小時前1615
  10. 金莎被小19歲男友求婚！
    21小時前127
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合