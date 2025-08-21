女神全智賢回歸！外交官愛上傭兵　諜報韓劇《暴風圈》9／10開播

記者吳睿慈／台北報導

韓流女神全智賢繼《智異山》後，相隔4年回歸小螢幕！她即將在《暴風圈》裡飾演焦前外交官徐聞柱（全智賢飾演），在追查總統候選人遇刺案時，與傭兵白山湖（姜棟元飾演）相遇，共同捲入直搗白宮的國際陰謀，驚心動魄又深刻人心的亂世愛情故事。

《暴風圈》編劇丁瑞慶透露，靈感源自金熙元導演希望描繪「由強大女性主導的愛情故事」



《暴風圈》編劇丁瑞慶透露，靈感源自金熙元導演希望描繪「由強大女性主導的愛情故事」，並直言：「我想寫出一個能讓很多人有共鳴的故事，在主創團隊一次次的討論後，這個故事也逐漸成形。」她表示相當期待《暴風圈》能找到韓國與國際文化之間的平衡點，「不僅在韓國，更能在全世界觀眾之間產生共鳴，讓它既能是宏大磅礡的敘事，同時也能觸動個人的情感。」丁瑞慶也期望這是一部兼具張力與情感厚度的作品，能將懸疑魅力與普世情感完美融合。



製作團隊對於本劇的完成度亦展現十足的信心，由曾操刀《血謎拼圖》、《毒梟聖徒》、《白頭山：半島浩劫》的金丙翰擔任美術設計，並由《與神同行》、《寄生上流》、《外星+人》的洪正浩領軍視覺特效，《暴風圈》不僅將全面提升故事的情感張力與敘事規模，更展現韓劇在影視產業中的全新可能與高度。

美術設計金丙翰談及如何將磅礡的故事規模轉化為視覺語言



美術設計金丙翰談及如何將磅礡的故事規模轉化為視覺語言，並打造兼具真實感與電影美學的畫面設計，「這次拍攝有許大規模的動態場警，讓拍攝過程既新鮮又充滿成就感，這部作品橫跨13個國家、約200個獨立場景，是我職業生涯中最具挑戰與雄心的美術設製作。」視效總監洪正浩則分享團隊如何以真實感為基礎，打造令人信服的視覺特效。

面對全球觀眾對本劇的高度期待，導演金熙元表示：「《暴風圈》融合了多元作品元素，透過徐聞柱與白山湖之間不斷交織的情感張力、渴望、與啟發，我希望觀眾能從頭到尾用心感受並理解這段扣人心弦的愛情敘事。」《暴風圈》憑藉國際級卡司、黃金製作班底與龐大敘事規模，被視為2025年最受矚目的全球話題劇之一。本劇將於9月10日在Disney+獨家一次上線三集，其後每週更新兩集，並於10月1日迎來雙集大結局。