獨家／成人展最特別攤位「幫女優穿衣服」　TRE執行長：別只在網路看

全亞洲最大的女優殿堂就在台灣！TRE國際成人展自2017年起開辦，至今邁入第7個年頭，2025年來到最高紀錄，展期3天共計22萬人到訪，每年夏天有AV女優陪伴消暑一下，成了台灣粉絲的幸福來源。活動多成功，背後就多辛苦，執行長黃麒瑾透露初起步最困難，首屆舉辦時沒有範本讓日本經紀公司參考，他自2016年初起，花了近1年半時間說服，多次飛日本洽談，才終於孵出2017年的第一次。

面對社會大眾、政府單位給予的指教，TRE國際成人展執行長黃麒瑾概括全收。



黃麒瑾2016年初開始籌備，必須說服女優來台參加成人展，他親自飛日本見了7間經紀公司、逾20位女優，「我們一間一間經紀公司跟一位一位女優都在解釋，當面跟他們簡報要做什麼」，對於台灣方他還必須獲得場館方、地方政府機關的同意，「他們也不確定你到底要舉辦什麼活動，例如他們的糾察等等，所以我們會有準備自己的維安、法務，在現場也有專業的律師團隊，所有場內必須合法」。

TRE成立亞洲泛娛樂協會，推廣健康的泛娛樂形象，傳遞正確觀念，場內更設有兒少法宣導攤位。



黃麒瑾深知外界的刻板印象，成人展冠上「成人」與「AV女優」兩個標籤易引起爭議，因此必須更自律，「場內有近50位法務人員巡邏，每小時開巡檢單，只要不通過就要馬上改善」，他們更成立亞洲泛娛樂協會推廣健康的泛娛樂形象，透過各個面向傳遞正確的網路娛樂觀念，協會與政府單位對接，致力於建立與社會間良好溝通管道，並積極以兒少保護為目的深化業者自律管理。執行長黃麒瑾正面表示：「我們做這件事，想讓大家放心。」

TRE國際成人展近百個攤位裡，還包含宣導正確觀念的諮詢法律攤位，「台灣還有很多廠商想要參與這個產業，因為畢竟法規不是那麼熟，現場就有提供法律諮詢的時間」，另外還有兒少法宣導攤位，並非外界所想像的色情或非法場所，且每位消費者進場都必須核對身分證，確認滿18歲才能入場。

TRE場內的表演者不論是女優或coser若要走出場外，都必須經過服裝檢查,把衣服穿回去。



更特別的是，場館入口附近還設有服裝檢查區，不希望TRE帶給外界更負面的刻板印象，黃麒瑾說：「所有表演者（AV女優、coser）想要走出展館，必須經過服裝檢查，如果她的衣服太暴露，我們就會借衣服給她穿，把衣服穿回去才能出去，因為場館方或是政府方不希望表演者走出這個場地之後，會有形象問題，因為外面是公開場合會有公然猥褻的問題。」TRE在7年來所做的努力，期盼好還要更好。但他也承認「TRE每屆都被關切」，輿論壓力、政府壓力、場館壓力成為活動進步的動力。

執行長黃麒瑾喊話網路酸民「大家來現場看看,不要只在網路上看」。



黃麒瑾更砸下千萬成本，把場內打造成舒適的空間，沒有人擠人的汗臭味，更沒有網路上謠傳「廁所很髒」的環境，更不是非法色情場所，他爽快地笑答：「因為大家沒來過，一定會覺得你們就是宅男什麼的，基本上大家非常有禮貌、消費者也都很帥啊，還有人說廁所怎樣，各位大姐、大哥，這裡是南港展覽館啊，眼見為憑嘛！希望大家來現場看看，不要只在網路上看，給我們一個空間來看看嘛，對不對？」