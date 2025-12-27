ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
鼻酸！五月天獻唱「致敬北捷英雄余家昶」　阿信：我們都想記得這名字

記者蔡琛儀／台中報導

本月19日在北捷台北車站、中山站發生震驚全台的隨機殺人事件，導致包含兇嫌本人共4人死亡及多人受傷的慘劇，全民被驚恐、悲傷的氣氛籠罩，而案件中第一位捨身拯救無數人，因此犧牲性命的余家昶先生，更是讓全台灣民眾感懷不已。天團五月天今（27日）在台中洲際棒球場開唱，其中一位歌迷高舉「為北捷的英雄 余家昶先生點歌致敬」的海報，更是逼哭在場上萬歌迷。

▲▼五月天台中演唱會day1。（圖／相信音樂提供）

▲五月天重返台中。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信先是說，今天原本預計只有4首點歌扣打，但想再多點一首：「先前發生一個新聞，讓我們全都認識了他，本來希望永遠都不要知道這位英雄。」接著點了該名高舉大字報的歌迷，這名歌迷說：「今年12月19在日北捷發生的死傷新聞，其實也在我們每個人心中留下了害怕恐懼的陰影，所以今天進來都有安檢，讓我們大家放心一點。」

歌迷表示，這次嫌犯名字一直被報導，「但真的該被記住的是余家昶先生，他是真正的英雄，沒有他的見義勇為可能會發生更多危險，因為他的犧牲，救了很多北捷來來往往的人，但他卻不能回家了，他的勇敢、大愛、善良我覺得值得被記住。」並說想為對方點唱〈起來〉，「我覺得這首歌有正面的力量，讓我們在恐懼中可以勇敢面對未來，不要害怕。」

▲▼五月天台中演唱會day1。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今晚在台中開唱。（圖／相信音樂提供）

接著該名歌迷清唱〈起來〉後，阿信感性說：「現在我想再多送一首歌，把你的海報舉高，讓我們看到在2025年的年底，我們全部每個人都想記得這個名字，余家昶！」隨後獻唱〈勇敢〉，帶領全場一起向英雄致敬，並表示在事件發生當下，自己正在上海，「不能陪伴你們，心情有點複雜，今天晚上，五月天回來了，能夠為你們每個生命中，不同的喜怒哀樂而唱，就是最大的榮幸，能和你們活在同一個時代，就是最大的幸運。」透過音樂撫慰人心。

