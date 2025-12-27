ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
翁立友自曝跟香蕉哥哥同年　感謝陽帆是他的「財神爺」

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》主題「你一定聽過的經典懷舊金曲」邀請台語金曲歌王翁立友與粉紅超跑歌后林姍獻唱，兩人合唱民國70年收錄在洪榮宏專輯中的〈歡喜再相逢〉讓全場聽得如癡如醉。

▲白冰冰(右起)、翁立友、林珊與陽帆。（圖／民視提供）

▲白冰冰(右起)、翁立友、林珊與陽帆。（圖／民視提供）

白冰冰盛讚二個人氣勢非凡，歌王歌后演唱就是不一樣，但卻問翁立友：「這首歌發行的時候你出生了嗎？」，翁立友笑說我民國64年次的，讓常常莫名跟香蕉哥哥「同框比照」的翁立友難得被「年輕化」，讓他笑得樂開懷！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼香蕉哥哥。（圖／記者姜國輝攝）

▲香蕉哥哥。（圖／記者姜國輝攝）

翁立友難得回憶起小時候剛出道，特別感謝陽帆是他的「財神爺」，帶著他作秀到處跑，還常常一起跟陽帆的飯局上的大老闆們吃飯，點滴在心讓他記到現在，陽帆笑說：「現在跟朋友們吃飯，都會問我翁立友怎麼沒來？」，讓全場大笑。

▲白冰冰(右起)、翁立友、林珊與陽帆。（圖／民視提供）

▲翁立友(右)跟林珊對唱。（圖／民視提供）

翁立友在節目中更是寵粉，個人演唱〈舊情綿綿〉以及新專輯主打歌〈看天〉，現場再加碼與林姍合唱〈憨翁〉等演唱會等級的歌單。「超級孩子王」單元，挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱〈阿娘〉，唱哭原唱唐儷還有無數女歌手，精湛歌聲讓衛冕者10歲周柏霖跟弟弟周祐均壓力山大，哥哥更為一句歌詞的詮釋沒有達標影響分數，讓他淚灑攝影棚，競爭激烈讓全場評審歌手直呼「我們壓力才大」。

Stray Kids鉉辰在舞台弄丟耳環　Felix找到大喊:8千萬!!!

