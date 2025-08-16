獨家／夫妻相約朝聖！成人展22萬人破紀錄　AV女優來台參加TRE哭了

記者吳睿慈／專訪



穿著全黑西裝外套，搭配黑色T恤與褲裝，他是「TRE國際成人展」執行長黃麒瑾。看準成人內容龐大商機，他提出將AV女優包裝成偶像化的IP概念，打破傳統產業的刻板印象，並在2017年創辦首屆 TRE國際成人展，經過7年的歷練，至今壯大成全亞洲最大的成人展殿堂。黃麒瑾把不可能化作可能，獲得日方肯定，活動更成了女優必參加的夢想殿堂，他說：「甚至有表演者要回日本時，哭著說『沒想到有這麼多人愛我，那我回去要更努力』。」為低迷的成人市場注入一股暖流。

▲TRE台北國際成人展執行長黃麒瑾接受《ETtoday》專訪。（圖／記者李毓康攝）



TRE國際成人展2025年邁入第7個年頭，黃麒瑾2016年起開始籌備第一屆，親自飛日本見經紀公司、逾20位女優，對外要說服表演者來到台灣參加活動，對內他要讓台灣政府、相關單位、場館方放心絕對合法，「畢竟成人活動還是需要受檢視的，雖然大家給我們的機會越來越多，但是我們還是要自律」，場內有近50位法務人員巡邏，每小時開巡檢單，只要不通過就得改善。

TRE國際成人展更帶動了成人市場成長，黃麒瑾說「台灣過去在著作權（A片版權）的意識沒有那麼強烈，有很多使用者在付費上沒有概念，所以我們也希望不是只有在做女優，成人展活動順便推廣正確的著作權觀念」，AV+平台就是最佳例子，除了樹立著作權觀念，更幫助日本銷售業績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TRE國際成人展2025年來到入場最高紀錄，3天吸引22萬人參加。（圖／記者黃克翔攝）



活動每年逐漸壯大，TRE國際成人展2025年來到最高入場紀錄，3天內多達22萬人朝聖，不只台灣粉絲搶票，就連海外粉絲也打爆客服，希望參加一年一度的盛會。不僅如此，特地來台參加的廠商更超過10個國家，「像是香港、日本、澳門、韓國、新加坡這些亞洲區都很喜歡參加，因為不是每個國家都有這種盛會，這麼大型的只有TRE，所以他們反而是覺得一年一度一定要參加的嘉年華」，間接促進台灣的經濟發展。

TRE同時也是AV女優登上的夢想殿堂，「不管是日本片商、經紀公司、女優本人，他們都覺得這是一個夢想的舞台，現在還有很多新出道的女優，她的夢想就加入TRE。」黃麒瑾談起日本成人文化，「其實AV女優在日本社會觀感是不一樣的，它是非常不能在檯面上去談論的事情，所以她們內心是有點壓抑的，當她來到台灣的時候，就會發現台灣的粉絲好多，好多人喜歡她。」有不少女優在活動尾聲第3天時，哭著表示「很感動，沒想到有這麼多人愛護」，為了下次參加發奮要更努力。

▲▼河北彩伽、櫻空桃今年是白金卡，女優來台參加TRE哭著感謝「原來有這麼多人喜歡我」。（圖／TRE提供）



活動分為白金卡、金卡、白銀卡、銀卡等女優類別，究竟標準為何？黃麒瑾設立專業機制，「我們內部有委員會會去做名單甄選，以及內部投票，且台、日分別都有總招」，公平、公正、公開的選定方式，因此不太出現異議，「我們每次開的名單都非常多，當然經紀公司會有他的考量，然後每個經紀公司都想把女優送上台，所以是需要協商的」，女優自己也會努力今年是金卡，明年朝白金卡前進。

TRE也曾遇過女優臨時不能來、臨時引退的突發情況，黃麒瑾淡然地表示「也沒辦法」，因此每年都籌備期都達1年，他透露「像現在就已經在籌備明年了」，面對外界的批評指教，執行長態度正面，「我們每天都要開檢討會，常常開到11、12點，然後馬上就要解決，明天早上又要上戰場，所以我們一直在優化這些部分」，一場活動至少有1400、1500名工作人員，努力解決排隊動線等問題。

▲TRE成人展越辦越成功，執行長黃麒瑾透露男、女到場的消費者比例幾乎是5比5了。（圖／記者李毓康攝）

輿論一面倒的刻板印象聲音，黃麒瑾也有話要說，「尤其是政府單位，或者是社會大眾，給我們一些解釋的機會，大家來現場看，你們要親眼看過，才知道我們做了多少努力，這個產業是需要給空間的、需要給彈性的，希望未來我們台灣在亞洲，甚至可能是世界級最大的指標。」他也笑著透露，「過去是男生消費者居多，可能是男生9、女生1，但現在女生比例更高了，6比4甚至5比5都有，有時候妻子還會問說『怎麼沒揪我』，或者情侶一起來」。