陳詩媛認「婚禮後每天都在焦慮」　吐心聲：不知道能做些什麼

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟今年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在本月21日補辦婚宴。平時會透過社群記錄日常的她，今（27）日發文吐露孕期心聲，同時也揭露自己在婚禮過後最緊張的一件事。

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛坦言這陣子心情其實有些緊繃，而讓她感到巨大壓力的源頭，並非籌備婚禮的繁瑣細節，而是隱藏在喜訊背後的身體狀況。她透露：「這一個月最緊張的事其實是，婚禮隔幾天要做妊娠糖尿病篩檢。」

陳詩媛在文中生動地描述等待檢查前的過程，並表示自己這段時間以來「真的每天都在焦慮」，那種對於腹中寶寶健康以及自身代謝狀況的不確定感，讓她即便在忙碌的婚禮行程中，內心仍舊懸著一塊大石，無法完全放鬆，「也不知道能做些什麼。」

▲陳詩媛曝近期緊張的事。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

所幸，最終迎來了令人欣慰的好結果。陳詩媛在文末鬆了一口氣地向大家報平安，開心地宣布：「還好順利過關了！」貼文曝光後，立刻引來網友熱烈討論，不少人紛紛留言表示「太好了」、「辛苦了」、「恭喜順利完成懷孕的魔王關卡。」