王陽明感性告白蔡詩芸「驚訝妳還在！」　吐10年婚真心話：每一世都要找到妳

記者蕭采薇／綜合報導

王陽明（Sunny）與蔡詩芸（Dizzy）結婚多年，育有寶貝女兒Katiya，一家三口幸福模樣羨煞旁人。27日適逢兩人結婚10週年紀念日，王陽明罕見在社群平台曬出長文放閃，感性寫下對老婆的深情告白。他坦言兩人的愛情「並不完美」，曾經歷過許多起伏與艱辛，但文末一句「即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳」，瞬間閃瞎全網粉絲。

▲王陽明和蔡詩芸時常公開放閃 。（圖／記者黃克翔攝）

王陽明在文中感嘆時光飛逝，不敢相信兩人已經結婚10年，更回憶起雙方早在20年前就相識的緣分。「想到這段日子有多長就覺得不可思議，更瘋狂的是，妳竟然在2015年答應了我的求婚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他幽默引用了一句名言：「愛情是一種短暫的瘋狂，唯有婚姻能治癒它。」笑稱這段婚姻就像是坐雲霄飛車般瘋狂，還打趣對老婆說：「真驚訝妳現在還在這裡！誰能想到過了這麼多年，要擺脫我竟然這麼難？」

話鋒一轉，王陽明收起玩笑，罕見吐露婚姻真實面。他直言：「我們的愛情並不完美，只有我們自己知道其中的艱辛。」他坦承兩人經歷過好壞、美麗與醜陋的時刻，但慶幸的是雙方都堅持下來，做出了正確的選擇，「我們鍛鍊出了更堅固的連結，讓我們準備好迎接一個家庭。」

▲王陽明PO親密吻照「妳在抓我胸肌嗎？」　蔡詩芸慶生穿超辣。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明和蔡詩芸結婚10週年。（圖／翻攝自王陽明IG）

談到女兒Katiya的誕生，王陽明形容那是兩人編織的新童話故事，更將蔡詩芸視為生命中的摯愛與最好的朋友，「妳是我的皇后，並給了我一位小公主。」他特別感謝老婆總是包容他忙碌的事業、瘋狂的愛好，以及他「ENTJ」的人格特質。

文章最後，王陽明留下了最催淚的承諾。他對蔡詩芸喊話，不僅要一起慢慢變老，更約定來生：「我只想讓妳知道，我會永遠愛妳，直到永遠；即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳並找到妳。」

▲王陽明、蔡詩芸聖誕夜放閃。（圖／翻攝自Instagram／Sunny Wang 王陽明）

▲王陽明、蔡詩芸和Katiya，一家三口感情深厚。（圖／翻攝自王陽明IG）

兩人過去也曾傳出婚變，不過這番「靈魂伴侶」的深情告白，讓這段10週年紀念日更顯珍貴，也引來大批網友留言祝福：「這是世上最美的愛情故事」、「太感人了，要一直幸福下去」。

 

