米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
李聖傑攻蛋公開女伴！　「激似郭碧婷」超狂背景曝光

▲▼ 李聖傑《ONE DAY 直到那一天》 世界巡迴演唱會台北站Day2。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 李聖傑《ONE DAY 直到那一天》 世界巡迴演唱會台北站Day2。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

李聖傑出道26年，終於迎來人生首次《One Day 直到那一天》小巨蛋演唱會，今（27日）邁入第二天演出，李聖傑今晚金曲連飆，一連演唱〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉等，瞬間把小巨蛋變成萬人KTV，當演唱到〈就是現在〉時，本身就是網球好手的李聖傑，突然拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍「開打」，送出大量限量簽名網球，引來台下歌迷暴動。


▲▼ 李聖傑邀請來自韓國正妹女高音Lee Yeon Ji合唱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 李聖傑邀請來自韓國正妹女高音Lee Yeon Ji合唱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 李聖傑《ONE DAY 直到那一天》 世界巡迴演唱會台北站Day2 。（圖／記者黃克翔攝）

在〈FACE〉橋段中，舞台上方懸掛一座巨大的面具裝置，面具雙眼還會噴射出光芒，視覺效果震撼全場，李聖傑戴上特製面具演唱，和來自韓國、激似郭碧婷的正妹女高音Lee Yeon Ji合唱，戲劇張力十足，2人在5年多前認識，當時正在製作新專輯，希望在曲風中加入歌劇元素，因此邀請她合作，Lee Yeon Ji演出足跡遍布世界，還會在紐約百老匯演出，實力可說是相當堅強。

見到滿場歌迷，李聖傑感性表示：「我準備了很久，希望用我的音樂感動大家，還有我的聲音，還有我的胸肌，我練了兩個月了，希望待會有機會。」他坦言這倒數2個月幾乎是閉關訓練的狀態，]「真的很痛苦。」笑稱被教練個半死，而所有努力都只為了把最好狀態留在小巨蛋舞台。
 

