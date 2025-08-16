獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

記者吳睿慈／專訪



一年一度「TRE國際成人展」10日完美落幕，本年度來到入場最高人次，3天共22萬人朝聖。執行長黃麒瑾接受《ETtoday》獨家專訪，坦然承認每年都辦得不容易、每年都被關切，「政府對我們的指教必須做到，輿論的部分要去處理」，強調場內絕對合法。過去網路上曾瘋傳「女優接客價碼」，黃麒瑾嚴肅回應「不可能發生，我們一定嚴格限制，這件事情一旦發生，下次是進不來台灣的，我們的海關不會放水」，女優每天參加活動都累癱，不可能還有體力。

▲TRE執行長黃麒瑾揭秘成人展背後辛苦之處，深知難甩標籤，所以更加自律。（圖／記者李毓康攝）



黃麒瑾2016年初起開始籌劃TRE，跑遍至少7間日本經紀公司、20位AV女優，提出將AV女優包裝成偶像化的IP概念，打破傳統產業的刻板印象，成功說服日方與台方，才誕生了2017年首屆國際成人展。然而既是「18禁成人」還有「AV女優」兩個標籤，他深知一旦有瑕疵就難挽回輿論，因此活動對於法規部分非常嚴謹，「場內有近50位法務人員巡邏，每小時開巡檢單，只要不通過就要馬上改善」。

他們更成立亞洲泛娛樂協會推廣健康的泛娛樂形象，透過各個面向傳遞正確的網路娛樂觀念，協會與政府單位對接，致力於建立與社會間良好溝通管道，並積極以兒少保護為目的深化業者自律管理。執行長黃麒瑾正面表示：「我們做這件事，想讓大家放心。」

▲▼TRE成人展每年都邀請到最頂級女優到場參與盛會。（圖／TRE提供）



過去網路上曾出現「AV女優接客價碼單」，這對成人展勢必是致命傷，黃麒瑾擺起嚴肅的表情強調：「我們非常的自律，台、日都有個總召，這件事在每次活動舉辦都會嚴格限制，一旦這件事情發生以後，下次是進不來台灣的，我們的海關是不會放水，政府那邊會有紀錄，是不會讓她進台灣的。」不僅如此，TRE成人展參加耗時一整天，基本上每位女優全心與粉絲互動都筋疲力盡，「我們的經驗是女優一整天忙完會累爆，根本睡死了，完全沒有移動能力，她必須休息，而且我也會跟她們說『好好休息』」。

TRE每年都必須重新提案、重新說服政府單位、場館方等，執行長黃麒瑾不允許任何違法案例發生，就連表演者走出展館時的服裝也有規定，「所有表演者（AV女優、coser）想要走出展館，必須經過服裝檢查，如果她的衣服太暴露，我們就會借衣服給她穿，把衣服穿回去才能出去，因為場館方或是政府方不希望表演者走出這個場地之後，會有形象問題，因為外面是公開場合會有公然猥褻的問題。」

▲黃麒瑾把挫折化為動力，2019年爆發新冠肺炎，他乾脆數位化，因此誕生JK FACE。（圖／記者李毓康攝）



對於黃麒瑾來說，挫折就是動力，2019年底爆發新冠肺炎，成人展因此停辦兩年，他特地飛去日本解決取消問題，「我跟經紀公司講的是，我想要透過疫情好好準備全新的TRE，所以在疫情結束之後的成人展，它是一個全新的TRE，包含全面數位化，JK FACE就是在當時誕生，展覽數位化讓流程更順暢」。

▲▼TRE每年都有亮點，三上悠亞引退前最後一場公開活動就是TRE。（圖／TRE提供）



活動每年都有不同的亮點，三上悠亞在2023年的TRE成人展作為引退最後之作，黃麒瑾解釋，「這是一個相輔相成的平台，她本身的生涯規劃就是在這時候有一個完美的落幕，希望透過TRE的舞台正式跟大家做個道別」，AV女優逐漸把TRE當作夢想舞台，不論是引退也好、新出道也好，都能達到互利互惠的效果。